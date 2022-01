Bruselas exige a Polonia 69 millones de multa por disciplinar a sus jueces

Bruselas, 20 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) envió este jueves una carta formal para requerir a Polonia el pago de una multa de 69 millones de euros, después de que Varsovia no haya comunicado sus planes para desmantelar el sistema de disciplina a sus magistrados que la justicia europea considera ilegal. La multa afecta al periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, por el que Polonia deberá pagar un millón de euros diarios. Fuentes comunitarias confirmaron a Efe el envío de la carta para exigir el pago de la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) este jueves. La multa se impuso una vez concluido el plazo -hasta el pasado 10 de enero- que Bruselas había dado a Polonia para explicar cómo preveía cumplir con la sentencia comunitaria que le exigía cambios en su sistema judicial. Este país tiene ahora 45 días para efectuar el pago antes de que la Comisión Europea continúe el proceso para que la multa sea abonada. Varsovia, cuya independencia judicial Bruselas lleva años cuestionando, había sido condenada por la justicia europea el pasado 3 de noviembre a pagar una multa de un millón de euros diario mientras no revierta el sistema controvertido. El régimen y cámara disciplinarias para los magistrados nacionales que preocupan a Bruselas y Luxemburgo permiten que los jueces estén sujetos a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales, incluido el ejercicio de su derecho a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde el punto de vista de la CE, posteriormente respaldado por el tribunal comunitario, la ley disciplinaria polaca socava la independencia de los jueces y no da las garantías necesarias para protegerlos del control político. Si Polonia no pagase, algo que sería inédito en las multas que Bruselas impone a los países en última instancia cuando éstos no aplican la legislación comunitaria, la Comisión podría en última instancia retener pagos de financiación comunitaria asignados a este país, como fondos de cohesión, que se deducirían con intereses. Varsovia tendrá que abonar la multa de un millón de euros diarios hasta que revierta el sistema polémico o hasta que haya una sentencia definitiva sobre otra denuncia de la CE a Polonia por su reforma judicial. En un caso separado, la Comisión comenzó el pasado 12 de enero a reclamar a Polonia el pago de otra multa de 500.000 euros diarios impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hasta que Varsovia respete el fallo cautelar que le obliga a cerrar la mina de lignito de Turów, junto a la frontera de República Checa y Alemania. EFE lzu/cat/ah (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)