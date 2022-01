Brady, con más experiencia que los entrenadores de sus rivales en la Nacional

Redacción Deportes, 20 ene (EFE).- El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, además de ser favorito para llevar a su equipo por segundo año al hilo al Súper Bowl, tiene la ventaja de superar en experiencia a los tres entrenadores de sus oponentes en los playoffs de la Conferencia Nacional de la NFL. El pasador de los campeones de la NFL tiene 44 años y 22 temporadas en la NFL, edad y recorrido en la liga que no superan ni el coach de Los Ángeles Rams, Sean McVay, de 35 años, ni Kyle Shanahan, de los 49ers, ni Matt LaFleur, de los Packers, ambos de 42. Los Buccaneers, monarcas del sur, enfrentarán en la ronda divisional de la Conferencia Nacional a Los Rams, vencedores del oeste, el próximo domingo. Green Bay y San Francisco chocarán este sábado. Para dimensionar la diferencia de experiencia entre el pasador de los Bucs y el entrenador de Los Ángeles basta viajar al 2004, en el que McVay se graduó de la secundaria mientras Tom Brady ganaba su segundo campeonato de la NFL. El coach de los Rams jugó como receptor con la Universidad de Miami entre 2004 y 2008 y su salto a la NFL no fue como jugador, sino como asistente de entrenador en los Buccaneers que en aquel momento dirigía Jon Gruden. Su rápido desarrollo como entrenador lo llevó a encargarse del equipo angelino en 2017, con los que ha cursado cinco temporadas ganadoras. Incluso llevó a Los Ángeles a disputar el Súper Bowl LIII que perdió ante los New England Patriots, liderados entonces por Tom Brady, en 2018. Brady, dueño del jersey número 12 de Tampa Bay, empezó su carrera en el año 2000 en los New England Patriots, equipo con el que estuvo 20 temporadas a lo largo de las cuales llevó a su equipo nueve veces al Súper Bowl, de los cuales ganó seis. En 2020 dejó a los Pats para formar parte de los Buccaneers, escuadra a la que guió a ganar su segundo trofeo Vince Lombardi, y el séptimo en la carrera del pasador que lo tienen como el máximo poseedor de anillos de campeonato en la historia de la NFL. Aunque mayores que McVay, los entrenadores de San Francisco y Green Bay, rivales en el otro duelo divisional de la Nacional, también son menores que el pasador de Tampa Bay, aunque la distancia es solo de dos años. Kyle Shanahan, de los 49ers, al menos ya llevó a su equipo al Súper Bowl LIV cuando perdió ante los Kansas City Chiefs. Algo que Matt LaFleur aún no ha podido lograr con los Packers, mientras que Brady ha estado 10 veces en el partido por el título de la NFL. EFE as/rcg/cav