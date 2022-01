Blinken aboga por diplomacia pero advierte a Moscú de coste masivo si ataca

Berlín, 20 ene (EFE).- El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, abogó este jueves en Berlín por alcanzar una "desescalada" de la tensión con Rusia a propósito de Ucrania, pero advirtió a Moscú de que un ataque a ese país tendrá un coste "rápido y masivo". Blinken insistió en que las conversaciones de los últimos días, bilaterales y en varios foros, tienen como objetivo seguir "el camino diplomático para desescalar la tensión" y dijo que tanto Estados Unidos como sus socios europeos están demostrando una "unidad" que Moscú no tiene. El secretario de estado dijo que la salida a la actual crisis solo puede alcanzarse "a través del diálogo y no de la agresión" pero reiteró que un eventual ataque de Rusia a Ucrania tendrá una respuesta inmediata y un coste elevado para Moscú. Una vez más, subrayó la importancia de evitar que Rusia "use la energía como arma" e hizo referencia a la utilidad del gasoducto Nord Stream 2, controlado por el gigante ruso Gazprom, a la hora de presionar a Moscú. "Es un hecho importante que el gas todavía no está fluyendo y por eso se puede usar como palanca," indicó Blinken, que este jueves se reunirá también con el canciller alemán Olaf Scholz. El secretario de estado subrayó que, en última instancia, el rumbo que tomará la confrontación depende del presidente ruso Vladimir Putin, a quien le corresponde tomar una decisión. "No podemos determinar el camino que emprenderá Moscú, pero podemos mostrar cuáles serán las consecuencias negativas y las consecuencias positivas en uno y otro caso," aseveró Blinken, que este viernes se reunirá con su homólogo ruso Serguéi Lavrov en Ginebra. La ministra de Exteriores alemana Annalena Baerbock destacó que, a pesar de la disposición al diálogo de Estados Unidos y la Unión Europea, con su comportamiento Rusia "habla otro lenguaje" y sus "actividades preocupantes" van en aumento. Baerbock, la ministra verde, que anunció un inminente viaje a Ucrania con su homólogo francés Yves Le Drian, abogó por defender la paz en Europa, una prioridad "existencial", incluso si las medidas tienen un impacto económico también para el continente. "Aunque las medidas supongan sólo un avance de milímetros, seguiremos adelante todos juntos, ya que cada milímetro merece la pena, pues cada milímetro significa un trocito más de seguridad para los ciudadanos de Europa," aseveró. Blinken y Baerbock se refirieron también al estado de las conversaciones de Viena sobre el acuerdo nuclear de Irán y coincidieron en señalar que "el tiempo se acaba" para llegar a un compromiso. El secretario de estado advirtió de que es cuestión de semanas que Irán esté en condiciones de producir armas nucleares, lo que haría imposible retomar el acuerdo. "Hemos visto progresos humildes, pero no estamos donde deberíamos estar y, si no alcanzamos ese punto rápidamente, tendremos que emprender otro camino," aseguró y agregó que en la reunión de hoy trató con sus aliados cuáles serían en ese caso "los siguientes pasos". EFE cph-jam/pddp