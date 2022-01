Washington, 19 ene (EFE News).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles estar "profundamente decepcionado" por el fracaso en el Senado de la gran reforma electoral que había impulsado para proteger el derecho al voto frente a las restricciones impuestas en estados conservadores. "Estoy profundamente decepcionado de que el Senado no haya defendido nuestra democracia. Estoy decepcionado, pero no desalentado", dijo el mandatario en Twitter. Biden prometió que seguirá impulsando cambios que permitan proteger el derecho al sufragio en Estados Unidos. Su gran reforma electoral naufragó este miércoles en el Senado debido al bloqueo unánime de la oposición republicana y las divisiones dentro de su propio partido. Primero los republicanos se negaron a debatir la gran reforma electoral de Biden usando una maniobra denominada filibusterismo y que permite impedir el debate de cualquier medida si no se reúne un mínimo de 60 votos. Horas más tarde, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, propuso un cambio en las reglas de esa cámara para restar poder al filibusterismo y conseguir que la medida fuera debatida. Sin embargo, como se predecía, no consiguió reunir el apoyo que necesitaba entre sus filas. Los senadores demócratas Kyrsten Sinema, de Arizona, y Joe Manchin, de Virginia Occidental, se unieron a los republicanos y votaron en contra de cambiar las reglas del juego. El bloqueo republicano y las diferencias internas entre los demócratas suponen un revés para Biden, que mañana jueves cumple un año en el poder. EFE bpm/dmt