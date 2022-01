Al menos 30 muertos en una estampida en Liberia

Monrovia, 20 ene (EFE).- Al menos 30 personas murieron, incluidos varios menores, en una estampida causada anoche por el ataque de ladrones a un evento religioso celebrado a las afueras de la capital de Liberia, Monrovia, según confirmaron las autoridades. El diputado en el Parlamento por el distrito de Montserrado (noroeste), donde se encuentra la capital, confirmó en la televisión estatal liberiana LNTV la cifra de muertos registrados en el incidente, que ocurrió en el suburbio de New Kru Town. Según recogen medios locales, la estampida se produjo después de que atacantes bloquearan la entrada al recinto donde se celebraba el evento -organizado por una iglesia protestante- y decenas de personas tuvieron que ser trasladadas al cercano Hospital Redemption. "Es desgarrador constatar que 30 de nuestros ciudadanos perdieron la vida anoche, cuando fueron atacados por ladrones mientras asistían a una cruzada (nombre habitual para estos eventos religiosos en Liberia) en el campus abierto del instituto D.Twe, que tiene una puerta estrecha", aseguró el viceministro liberiano de Información, Jurah A. M. Sanoe, a la emisora local Bushrod Radio. Organizadores del acto declararon también a los medios que la estampida acaeció cuando hombres no identificados armados con machetes asaltaron el recinto en el que tenía lugar la reunión, y empezaron a robar las pertenencias de los asistentes. Aseguraron que niños y mujeres embarazadas se vieron aplastados cuando los participantes corrieron para ponerse a salvo, causando la estampida. Aunque las autoridades no han confirmado más detalles de momento, medios locales señalan que, entre los fallecidos, había tres hombres, diecisiete mujeres y varios menores. "El Gobierno ya ha desplegado a la Policía y ha hecho algunas intervenciones médicas mientras planea una investigación", señaló el viceministro Sanoe. El presidente liberiano, el exfutbolista George Weah, "ha ordenado a la Policía que lleve a cabo una investigación a gran escala para determinar si existe o no culpabilidad criminal", según señaló su oficina a través de un comunicado. Asimismo, el Gobierno declaró un luto nacional de tres días y ordenó que la bandera nacional ondee a media asta en todos los edificios públicos del país durante ese tiempo. "El presidente ha transmitido su más sentido pésame a las familias de los afectados y ha dado las gracias a todos aquellos que proporcionaron ayuda a las víctimas", señaló el comunicado. EFE hs/lbg/pa/ig (foto)(vídeo)