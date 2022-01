AIE reporta diferencia por 200M de barriles en sus inventarios

(Bloomberg) -- La Agencia Internacional de Energía está tratando de averiguar a dónde fueron a parar 200 millones de barriles de petróleo.

El asesor de las naciones consumidoras de energía dijo el miércoles que los inventarios mundiales de crudo se desplomaron en más de 600 millones de barriles el año pasado. Eso estaría bien si no fuera por el hecho de que, según sus estimaciones de oferta y demanda, la disminución solo debería haber sido de 400 millones.

Siempre hay una brecha entre los dos, pero la discrepancia de 200 millones de barriles significa que el mercado del petróleo podría estar más ajustado de lo que se pensaba anteriormente. La diferencia podría ser el resultado de un informe insuficiente de la demanda o un informe excesivo de la producción, dijo la AIE. Su informe mensual es un punto de referencia para operadores que intentan evaluar el equilibrio entre oferta y demanda en todo el mundo.

“Una visión retrospectiva muestra la dificultad en los últimos dos años de analizar y pronosticar de manera confiable la oferta y la demanda”, dijo la agencia el miércoles. “Las lecciones aprendidas mejorarán el desempeño en 2022 y nos permitirán comprender mejor nuestro mercado”.

Si bien el equilibrio entre oferta y demanda puede ser una de las causas del desajuste, también podría haber otras. La agencia usa datos satelitales para rastrear las reservas de petróleo, por ejemplo, pero eso no se extiende a los barriles que se usan para llenar pipas o los que se almacenan en enormes cavernas subterráneas.

También hay problemas con los informes. Si bien se pone un gran énfasis en las reservas de las naciones de la OCDE, el área central de informes de la AIE, hay volúmenes crecientes fuera de la región que no se reportan, particularmente en China.

Agregue también una pandemia global que ha transformado la dinámica detrás del consumo de petróleo, y que el seguimiento de la demanda se ha vuelto significativamente más difícil.

