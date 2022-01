ADVISORY UKRAINE-CRISIS/GERMANY-USA QUAD MEETING

Baerbock, Blinken, Le Drian & James Cleverly discuss Ukraine

Start: 20 Jan 2022 08:55 GMT

End: 20 Jan 2022 12:00 GMT

BERLIN - The foreign ministers of Germany, Annalena Baerbock, the U.S., Antony Blinken, France, Jean-Yves Le Drian and UK representative James Cleverly (per video) discuss the Ukraine crisis at Berlin's foreign ministry.

SCHEDULE:

0900GMT - UK, Germany, and France Quad Meeting

Restrictions:

BROADCAST: None

DIGITAL: None

Source: CORONA POOL

Aspect Ratio: 16:9

Location: Germany

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL / GERMAN / ENGLISH / FRENCH

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com