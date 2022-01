74-89. Poirier y Heurtel encarrilan el triunfo blanco en el retorno de Deck

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- Un Real Madrid coral encarriló el triunfo en Berlín contra el Alba (74-89) con sabor francés, el de la solidez interior de Vincent Poirier (13 puntos, 5 rebotes) y el genio de Thomas Heurtel (17 puntos, 7 asistencias) en el partido del retorno del argentino Gabriel Deck, que disputó 9 minutos y anotó una canasta, tras regresar al club español después de un año amargo en la NBA. Con la solidez que acostumbra, desactivando al correoso Maodo Lo, la estrella alemana que acabó con 21 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, el conjunto madridista manejó una distancia superior a la decena desde el segundo cuarto y supo sobreponerse a la reacción amarilla al final del tercer periodo, con lo que se pone líder de la clasificación de la Euroliga con 16 victorias y 3 derrotas, las mismas que el Barcelona pero con dos partidos disputados menos. En el duelo de su 'redebut', Deck jugó los finales del primer y el último cuarto, como parte del proceso de su reincorporación a un equipo que le conoce a la perfección y donde podrá mostrar el talento que no convenció en Oklahoma (Estados Unidos), y el Real Madrid resolvió sin Rudy Fernández y Edy Tavares, ambos aislados por covid-19, y pudo dar descanso para Nigel Williams-Goss y Fabien Causeur, que se quedaron en España. Los de Pablo Laso tenían claro que había que evitar que el dinámico Alba Berlín del técnico español Israel González cogiera ritmo, y para eso había que defender. Lo consiguió el conjunto blanco, sellando su aro y marchándose 0-6 en los primeros tres minutos, gracias a un lanzamiento lejano de Poirier. El Alba tuvo que encomendarse a su figura, Maodo Lo, para iniciar una respuesta fulgurante, con cinco puntos del internacional alemán, encontrando huecos en la defensa para encontrar bandejas y dejando por los suelos a Guerschon Yabusele para anotar al triple. Otro acierto de 6,75 metros del exterior del Alba Marcus Erikkson permitió 8-8 en poco más de un minuto (min. 4). Lo que siguió fue una versión más equilibrada, de ida y vuelta, con dominio blanco y respuestas del solista Lo. A 34,5 segundos del final del primer cuarto, cerrado en un 15-19 blanco, se produjo el primer reencuentro de Deck con el Real Madrid. El 'Tortu' se mantuvo sobre el parqué tras el receso, pero quien tocó la corneta blanca fue Sergio Llull, con canasta y desatando una lluvia de triples a la que sumaron Trey Thompkins, Heurtel e incluso Yabusele para superar la decena en el ecuador del segundo parcial (24-35, min. 15). La distancia permitía a los blancos resistir momentos de sequía ofensiva y nuevas rachas de acierto de Lo, con respuestas de Alberto Abalde, Adam Hanga y de nuevo Poirier para marcharse al vestuario con un confortable 36-48 en el electrónico. Del vestuario salió un Madrid menos fluido en ataque y atento en defensa, y eso lo aprovechó el Alba para correr y recuperar terreno con una versión coral, no tan 'Lodependiente', que le valió para anotarse un 10-2 de salida y ponerse a cuatro puntos (46-50, min. 24). Yabusele, hasta entonces superado por la velocidad de la defensa amarilla, y otra vez Poirier, frenaron el avance teutón. Viendo detenido el frenesí anotador rival, y animado por la energía de Abalde y la dirección de Heurtel, el Madrid comenzó no solo a responder en ataque, sino a sellar la defensa con un inmenso Poirier, para despegar de forma casi definitiva con una racha de 0-10 (del 54-61 al 54-71 en dos minutos) para afrontar el último parcial con 17 puntos de renta: 56-73. Y ya no hubo mucho partido, porque los balones al gigantón Christ Koumadje (2,24 metros del inmenso pívot chadiano) no parecieron suficiente herramienta para quebrar una renta madridista que Thompkins y Heurtel elevaron a la veintena (60-81, min. 34). Con los últimos cinco minutos para Deck sobre el parqué, una canasta de aro pasado en su 'redebut' y 74-89 en el electrónico zanjó el conjunto blanco la noche en Berlín, con la satisfacción del deber cumplido a tres días de volverse a encontrar con el Barça el domingo en Madrid, diez partidos y diez victorias después de la derrota ante el eterno rival en el duelo de diciembre de la Euroliga. -Ficha técnica: 74 - Alba Berlín (15+21+20+18): Lo (21), Eriksson (10), Zoosman (4), Sikma (5), Koumadje (2) -quinteto inicial-, Da Silva (8), Smith (2), Delow (2), Schneider (2), Olinde (8), Blatt y Lammers (10). 89- Real Madrid (19+29+25+16): Alocén (4), Abalde (8), Hanga (9), Yabusele (12), Poirier (13) -quinteto inicial-, Randolph (7), Heurtel (17), Deck (2), Llull (5), Thompkins (10) y Taylor (2). Árbitros: Ilja Belosevic (SRB), Fernando Rocha (POR) y Jakub Zamojski (POL). Sin eliminados. Incidencias: partido de la vigésimo segunda jornada de la fase regular de la Euroliga, disputado en el Mercedes-Benz Arena de Berlín (Alemania), ante 1.600 espectadores. EFE 1011340 mam/jl