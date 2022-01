Zverev cumple ante Millman y se medirá a Albot

Melbourne (Australia), 19 ene (EFE).- El alemán Alexander Zverev (4) cumplió en su partido de segunda ronda del Abierto de Australia al superar al local John Millman por un firme 6-4, 6-4 y 6-0 en un partido que rozó las dos horas de duración y se enfrentará al moldavo Radu Albot en dieciseisavos de final. “El deporte necesita ambiente y gente. No importa si vais a favor o en contra, disfruto este ambiente y estar en pista delante de vosotros”, comentó tras firmar una nueva victoria por la vía rápida. El tenista de Hamburgo mejoró con el transcurso del choque después de pasar de quince errores no forzados en el primer set a los siete que acumuló en el último. “Mi táctica hoy era golpear la pelota lo más fuerte posible. Espero poder golpearla más fuerte en el siguiente, y más fuerte en el siguiente contra Rafa”, comentó en alusión a su hipotético encuentro de cuartos de final contra el español Rafael Nadal, que se enfrentará en tercera ronda al ruso Karen Khachanov (28). Zverev volvió a cerrar un partido dominando con su servicio, después de cuajar catorce saques directos y mantener un 85 de los puntos con primeros. Por su parte, Millman no pudo aprovechar el ímpetu de la grada que le intentó llevar en volandas y no alcanzó una tercera ronda a la que accedió dos veces anteriormente. También ejerció como favorito el francés Gael Monfils (17) después de imponerse al kazajo Alexander Bublik por un rotundo 6-1, 6-0 y 6-4, y se enfrentará en la siguiente ronda al chileno Cristian Garín (16). EFE jcs/og