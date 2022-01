Sant Joan Despí (Barcelona).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se deshizo en elogios hacia el Athletic Club, del que dijo que tiene "una de las mejores generaciones de jugadores de los últimos años". En el víspera de la visita de su equipo al Nuevo San Mamés para disputar los octavos de final de la Copa del Rey, Xavi destacó que el bilbaíno es "un rival muy intenso, con un entrenador (Marcelino García Toral) que trabaja muy bien y que es de los mejores del fútbol español". "Nos va a exigir mucho en la salida de balón, salen mucho a la contra con Iñaki, Sancet, Raúl García... Quizá tienen una de las mejores generaciones de jugadores de los últimos años. La Copa es muy atractiva, pero el sorteo no nos ha favorecido", resumió. En cualquier caso, Xavi espera que sus jugadores disfruten mañana de un escenario que considera especial: "A veces he salido de San Mamés como un jugador local. Tengo una gran relación con el Athletic y una profunda admiración. Son especiales, el ambiente de nobleza y de fútbol es sensacional". Para el duelo e San Mamés, el técnico azulgrana tiene dudas en la delantera, pues desveló que Memphis Depay "tiene unas pequeñas molestias" y "se ha resentido un poco", y Ousmane Dembélé podría quedarse fuera del once dados los problemas que el club está teniendo con su renovación. "O Dembélé renueva o se le busca una salida. No se contempla que se quede en la grada. He sido muy claro con Ousmane. Hemos esperado mucho, llevamos cinco meses de conversaciones con él y lo que prima son los intereses del club", apuntó sobre el internacional francés, de quien volvió a decir "que quiere quedarse" en el Barça. Además, recordó que Ansu Fati "está casi al cien por cien", pero todavía le falta ritmo de competición y tendrá que "dosificarle para no perderle más". En cambio, adelantó que Martin Braihwaite, "puede tener minutos" en Bilbao después de que en los últimos días ya se haya entrenador con normalidad al haber "recortado los plazos" de recuperación de su lesión de rodilla. Y también afirmó que Ferran Torres "ya está recuperado al cien por cien de su lesión", que esta semana de entrenamientos "ha sido muy positiva" para él y que mañana, ante el Athletic, "será importante". Igualmente importante será el centrocampista Sergio Busquets, muy criticado tras perder un balón que costó al equipo un gol contra el Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España la semana pasada. Xavi quiso restar importancia a este hecho: "En el Barça siempre hay críticas y debates. Es la presión que debemos sufrir en el día a día. Cuando no hay resultados, nos critican, a mí también". Y posteriormente recordó, que para él, Sergio Busquets "es un jugador imprescindible". "Él sabe que cometió un error. Tenemos que mejorar todos para que rinda lo mejor posible. Es una pieza esencial en nuestro proyecto. Si el bloque está junto, es el mejor jugador del mundo en su posición", apostilló. Otro futbolista imprescindible para su esquema es el central Ronald Araujo. Por eso, Xavi considera "prioritaria" su renovación. "Es una pieza muy importante. Tiene carácter ganador. Espero que se llegue a un acuerdo, porque es un jugador de presente y futuro. Ronald es un tío que suma muchísimo", subrayó. EFE gmh/asc