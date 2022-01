Von der Leyen da negativo por covid y retoma su agenda

Bruselas, 19 ene (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, retomará su agenda tras dar negativo en dos pruebas de diagnóstico de coronavirus después de haber tenido un contacto estrecho con un contagiado. Von der Leyen anunció el pasado lunes que, tras conocer que su chófer había dado positivo por covid, regresaba a Bruselas desde Estrasburgo (Francia), donde tenía programado participar en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. Aunque al estar vacunada con la dosis de refuerzo no tenía obligación de guardar cuarentena por contacto estrecho ni hacerse tests, según los protocolos de Bélgica y de Francia, se ha sometido a dos pruebas de diagnóstico este martes y este miércoles y han sido negativas, informó hoy la portavoz comunitaria Dana Spinart. Por precaución, Von der Leyen no participó el lunes por la tarde a la primera sesión plenaria del año en la ciudad francesa, en la que se rindió homenaje al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, fallecido el pasado 11 de enero. Tampoco pudo estar en la sesión del martes en las que se eligió a la conservadora maltesa Roberta Metsala como presidenta del hemiciclo para la segunda mitad de la legislatura ni pudo reunirse con los presidentes de las distintas formaciones políticas, participar en la reunión semanal del Ejecutivo comunitario ni asistir al discurso de este miércoles ante la Eurocámara del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Mañana, jueves, la presidenta del Ejecutivo retomará su agenda con un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, que en todo caso tenía programado ofrecer por videoconferencia. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado este miércoles que cancelaba su participación en el pleno del Parlamento Europeo de Estrasburgo también por tras haber estado en "contacto estrecho" con una persona que dio positivo en un test de coronavirus. "He sido informado de que he estado en contacto estrecho con alguien que dio positivo", indicó Michel a través de su perfil en Twitter. EFE jaf/drs/psh (Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)