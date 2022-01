Un Nadal impoluto acaba con Hanfmann en segunda ronda

Melbourne (Australia), 19 ene (EFE).- El español Rafael Nadal (6) repitió su mejor versión para acabar con el alemán Yannick Hanfmann por 6-2, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del Abierto de Australia. “Él es peligroso, su resultado contra Thanasi decía lo bien que estaba. Le deseo lo mejor porque es un gran chico”, comentó tras la conclusión de un choque que duró dos horas y 42 minutos. “Juego un poco de golf, no soy un chico de gimnasio. Me gusta más practicar diferentes deportes”, explicó al ser preguntado por el exjugador estadounidense Jim Courier sobre su excepcional físico. Su rival en la próxima ronda se conocerá tras la conclusión del choque que enfrentará al ruso Karen Khachanov (28) con el francés Benjamin Bonzi. El español cuenta con un cara a cara positivo con el ruso de 7-0; mientras que en el caso de enfrentarse al galo sería la primera vez. Nadal sumó de nuevo buenas sensaciones tras conectar 29 golpes ganadores y cometió 25 errores no forzados, para apuntarse la cuarta victoria consecutiva en un 2022 que arrancó con el título en el Melbourne Summer Set. El tenista de 30 años germano llegó al choque como uno de los nombres que más brillaron en el debut después de arrasar al australiano y flamante campeón de Adelaida Thanasi Kokkinakis. El público de la pista central Rod Laver Arena vibró con el dominio del español en una sesión marcada por un húmedo calor que rozó los 30ºC, condición que catapulta aún más la propuesta de Nadal. El campeón de 20 grandes advirtió al inicio de la competición que las expectativas eran más bajas este año después de su largo periodo de inactividad pero también mencionó que “en este tipo de torneos nunca se sabe porque luego las cosas cambian”. El balear mantuvo a un Hanfmann maniatado a pesar de la inspiración del germano en los primeros tramos de las tres mangas y cargó con pesadas derechas el revés de su rival, como de costumbre, para dirigir un partido que confirmó su pulido estado de forma. Nadal logró la tercera ronda en el ‘major’ australiano por decimosexta vez y tan sólo cayó en fases anteriores en 2016, después de tropezar en su estreno contra su compatriota Fernando Verdasco. Tras su triunfo se confirmó como el primer español en alcanzar la tercera ronda en una jornada en la que también participarán sus compatriotas Pablo Carreño (19), Carlos Alcaraz (31) y Pedro Martínez.