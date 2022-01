Récord de casos de covid tiene en alerta a 15 de los 27 estados de Brasil

Río de Janeiro, 19 ene (EFE).- El repunte de casos de covid-19 en Brasil, con un récord de 204.854 contagios registrados este miércoles, tiene en alerta a 15 de los 27 estados brasileños, en los que la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos supera el 60 %, informaron fuentes oficiales. De acuerdo con un informe divulgado por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), mayor centro de investigación en salud de América Latina, cuatro estados están en la zona de "alerta crítica", por tener tasas de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos superiores al 80 % de la capacidad, y otros once en la zona de "alerta intermedia", con tasas de ocupación superiores al 60 %. ALTA OCUPACIÓN EN UCI Los estados en alerta crítica son Pernambuco, con una tasa de ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) del 86 %, Espíritu Santo (80 %), Mato Grosso (84 %) y Goiás (81 %). Hasta hace una semana solo Pernambuco estaba en la zona de "alerta crítica". Además, cinco nuevos estados se sumaron a los seis que estaban desde la semana pasada en la llamada zona de "alerta intermedia", cuando las tasas de ocupación de las UCI están entre el 60 % y el 80 % de la capacidad. Los estados en la zona de alerta intermedia son Amazonas (77 %), Roraima (60 %), Pará (63 %), Tocantins (76 %), Maranhao (60 %), Piauí (67 %), Ceará (71 %), Río Grande do Norte (65 %), Bahía (66 %), Mato Grosso do Sul (65 %) y Brasilia (74 %). Solo doce estados están fuera de la zona de alerta pero en algunos la demanda de UCI ya comienza a ser elevada, como Paraná (56 %) y Rondonia (54 %). "Debe destacarse el crecimiento de las tasas de ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Sao Paulo (desde el 35 % la semana pasada hasta el 49 % esta semana) y en Paraná (del 46 % hasta el 56 %), independiente que de que se mantengan fuera de la zona de alerta", según el informe de la Fiocruz. De acuerdo con la Fiocruz, en algunas capitales regionales las tasas de ocupación de UCI ya comienza a ser alarmante, como en Cuiabá (100 %), Río de Janeiro (95 %), Fortaleza (85 %) y Recife (80 %). El centro de investigaciones admitió que la actual situación es incomparable a la que Brasil registró en abril del año pasado, cuando, en el pico de la segunda ola de la pandemia de covid, las tasas de ocupación de unidades de cuidados intensivos superaban el 80 % en todos los estados del país. En ese momento, algunos estados enfrentaron un colapso hospitalario por no contar con UCI e incluso con camas de enfermería suficientes para atender el elevado número de pacientes. LA PROLIFERACIÓN DE ÓMICRON Según el estudio, la nueva presión sobre el sistema hospitalario es consecuencia de la "amplia y rápida proliferación de la variante ómicron en el país", que ya es la dominante en Brasil, con más del 90 % de los nuevos casos. "Pero el actual escenario es incomparable al vivido en el momento más crítico de la pandemia, entre marzo y junio de 2021. El avance de la vacunación (69,4 % de la población totalmente inmunizada) y las características clínicas de la ómicron (provocan síntomas menos graves), así como la mayor disponibilidad de camas, abren otro escenario", dice el estudio. La ómicron hizo que el promedio de contagios se multiplicara por 32 veces en las últimas cuatro semanas, desde 3.090 casos por día el 23 de diciembre, cuando la media estaba en su menor nivel en 20 meses gracias al avance de la campaña de vacunación, hasta el récord de 99.974 infecciones diarias promedio este miércoles. Los 204.854 contagios de este miércoles también constituyeron un nuevo récord, por encima de los registrados el 18 de septiembre pasado (150.110 contagios). Brasil, con casi 622.000 muertes y 23,4 millones de casos, es el segundo país en número de fallecimientos por covid en el mundo después de Estados Unidos y el tercero en cantidad de infecciones tras la nación norteamericana e India. EFE cm

bo/dmt