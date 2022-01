Madrid, 19 ene (EFE).- "The Lord of the Rings: The Rings of Power" es el título de la ambiciosa serie codirigida por J.A.Bayona sobre el universo fantástico creado por J.R.R. Tolkien que llegará este dos septiembre a Amazon Prime Video. "Este es el título que nos imaginamos que puede vivir en el lomo de un libro junto a los otros clásicos de J.R.R. Tolkien", señalan los creadores de la serie, J.D. Payne y Patrick McKay, en un comunicado remitido por la plataforma. Y es que "The Lord of the Rings: The Rings of Power" reúne todas las historias principales de la Segunda Edad de la Tierra Media, desde la forja de los anillos hasta el ascenso del Señor Oscuro Sauron, pasando por la leyenda épica de Númenor y la Última Alianza de elfos y hombres. "Hasta ahora el público solo había visto en pantalla la historia del Anillo Único, pero antes de que existiera uno, existieron varios... y estamos emocionados por compartir esta excepcional historia de todos ellos”, agregan. La producción, que ha presentado su primer adelanto, estará ambientada miles de años antes de los hechos relatados en "The Hobbit" y la trilogía de "The Lord of the Rings". Al igual que muchos de los elementos de la propia serie, se han hecho a mano, Prime Video para su presentación ha decidido fundir físicamente el título en la forja de un herrero, echando ardiente metal derretido en barrancos de madera tallados a mano con la forma de las letras del epígrafe, un proceso que se grabó a cámara lenta para un video de acción real. Una serie dirigida por Bayona, Wayne Che Yip y Charlotte Brändström. EFE 1011956 sgh/icn