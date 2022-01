Panamá y minera canadiense acuerdan nuevo contrato para gran mina de cobre

Ciudad de Panamá, 18 ene (EFE).- El Gobierno panameño y la empresa Minera Panamá, de la canadiense First Quantum Mineral (FQM), acordaron la firma de un nuevo contrato que garantiza al Estado un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares, "10 veces más" de lo recibido anteriormente, dijo este martes el presidente del país, Laurentino Cortizo. El jefe del Ejecutivo destacó en un mensaje a la Nación que el nuevo contrato garantiza medidas para la protección ambiental, un estricto plan de cierre y disposiciones laborales ajustadas a la legislación vigente en el país centroamericano. El Gobierno que preside Cortizo y Minera Panamá comenzaron en septiembre pasado la negociación de un nuevo contrato de concesión, luego de que en 2018 el entonces contrato vigente fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. El lunes, Minera Panamá anunció que aceptaba la propuesta presentada la semana pasada por el Gobierno de Cortizo que incluyó elevar desde el 2 % hasta "entre 12 % y 16 % las regalías", así como un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares. Según lo planteado por el Gobierno, Panamá "debe recibir ingresos superiores a los 400 millones de dólares, considerando el precio actual de la libra de cobre", dijo el mandatario. "Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño y, por tanto, propiedad de la Nación", remarcó Cortizo al anunciar que "las negociaciones con Minera Panamá han concluido". Ahora, indicó, corresponde cumplir una serie de trámites que incluyen la redacción del nuevo contrato, la consulta pública, el refrendo de la Contraloría General y la aprobación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). El mandatario reconoció que las negociaciones "no fueron fáciles" y destacó que tenían "que contemplar integralmente los aspectos ambientales, laborales y fiscales, así como beneficios concretos para las comunidades" impactadas por la actividad minera. Además del ingreso mínimo y el alza de las regalías, el Estado panameño también estableció en su oferta a la minera el pago del impuesto sobre la renta (ISLR) —de lo que hasta ahora ha estado exenta— con una tasa del 25 %, y la retención del impuesto para los pagos por intereses bancarios y de dividendos. Ubicada en el distrito de Donoso, provincia caribeña de Colón, la mina Cobre Panamá, propiedad de Minera Panamá, es la "inversión privada más grande del país", con unos 6.700 millones de dólares, destacó el MICI. La mina a cielo abierto Cobre Panamá, una de las más grandes de Latinoamérica, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019, luego de que en 2018 el Supremo declarara inconstitucional una ley de 1997 que avaló la concesión, dada primeramente a la ya extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá. El fallo dio respuesta a un recurso presentado por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) al considerar que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país. EFE fa/gf/lll (video)