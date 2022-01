No te pierdas a las últimas 5 publicaciones de Gabriela Spanic que están arrasando en Instagram

Gabriela Spanic (@gabyspanictv) ha causado furor en su perfil de Instagram con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posts de historias y fotografías, lograron más de 92.895 interacciones entre sus seguidores.

Algunos medios no pueden vivir sin mi! SOY DE MI MISMA Jajajajaja Se nota que necesitan gente TOP para vender revistas! Pues no les daré la dicha de verme infeliz con tanta difamación! Ya dejen de meterse en la vida privada de los famosos! Inventando información falsa! #QUECOINCIDENCIAS Cada vez que empiezo proyecto, me ven feliz, agradecida, avanzando ! Empiezan a dispararme a quema ropa! No les da vergüenza ganarse la vida así? Y ni hablar de los haters contratados para perjudicar! Yo les llamo los terroristas emocionales de las redes sociales! Pobres! seguramente no les han dicho un te amoooo en sus vidas! Por ello tanto odio en sus corazones! De allí viene tanto resentimiento! Quiero expresarles a mis y muy pocos detractores que viven en el anonimato y que se acobijan de cobardía ! Que Lamento mucho la suerte que les toco vivir! Pero yo no tengo culpa de ello! Mientras mas dardos negativos me lancen, son más bendiciones que Dios me dará ! Y le pido mucho a él ! Que les despeje sus vidas! Y les de aliento, felicidad, salud, abundancia, belleza, Fama!que dejen un legado importante a la sociedad!Gracias x la importancia tan Grande que me dan! Porque les confieso mis ángeles que me siento vigilada! Lamento también y mucho quitarles el sueño! Quiero dejar claro que mi vida privada, no le incumbe a nadie! Transgredir, insultar, enlodar, mentir es muy grotesco! Y no subestimen la inteligencia del público, pues tienen la capacidad de saber quien es cada quien! En criollo no se les puede dar atole con el dedo! Y a la mayoría de los medios de comunicación que son tan buenos y llenos de credibilidad! Gracias, gracias,gracias! Por tanto apoyo! Son grandes y comprenden el gran compromiso que tienen con la sociedad y su público! Los Amo a tiempo! Sigamos avanzando con la frente en alto! Estoy feliz de tantas bendiciones que me a dado el señor! Mismas bendiciones que les deseo a todossssss de manera infinita!





🎬 #corazonguerrero @alejandraespinoza @delacampa @rodrigoguirao @gonzalogarciavivanco





Hola mis ángeles! Me encantó estar hoy con ese gran elenco y con gente que no veía hace años! Estoy feliz de volver a trabajar con el gran productor Salvador Mejía ! Los amo a tiempo! Total! Bendiciones! @productor_mejia @productormejia @rene_casados @karena_flores @okaginer @altairjarabo @delacampa @anamartin @alejandraespinoza @gonzalogarciavivanco @rodrigoguirao





Hemos trabajado con mucho cariño para ofrecerles un poquito de mi, espera esta bella sorpresa y recíbela con cariño. Estoy segura que te encantará. #añonuevo #2022 #celebridad #saluddineroyamor #amoryprosperidad #12deseos www.gabyspanic.mx





IT’S HAPPENING! Gaby Spanic’s hottest 🔥 look yet is finally here. Ring in the 2022 year with this exclusive calendar, that will blow your socks off! #calendar #exclusivelook #sneakpeek #newyear #nye #calendar2022 #hautecouture #lingerie #fierce #photoshoot #maxim #doubletap #fyp www.gabyspanic.mx

Gabriela Helena Spanic Utrera (Ortiz; 10 de diciembre de 1973), conocida simplemente como Gabriela Spanic, participó en Miss Venezuela en 1992, representando a su estado natal, Guárico. Esta participación le sirvió como plataforma para iniciar su carrera como actriz, con apariciones en telenovelas venezolanas como Morena Clara, donde interpretó a Linda Prado.

En 1994, consiguió su primer protagónico en la telenovela Como tú ninguna, la cual dura dos años en emisión en Venezuela convirtiéndose en una de las telenovelas más largas del país. En 1997 interpretó a Amaranta en Todo por tu amor, siendo este su último trabajo realizado en Venezuela.

En 1998 llegó a México invitada por el escritor Carlos Romero y el productor mexicano Salvador Mejía para trabajar en La usurpadora, historia que la lanzó a la fama internacional. En 2001 protagonizó La Intrusa que, por segunda vez, interpreta un doble papel, junto con Arturo Peniche. Luego de varios años en Televisa, en 2002 firmó contrato con Telemundo donde protagonizó tres telenovelas, La venganza (2002-2003), Prisionera (2004) y Tierra de pasiones (2006).

Hacia el final de 2004, realizó una Participación Especial en Numai Iubirea, por invitación de la emisora ​​rumana Acasa TV cuando hacia giras de su disco por el país. En 2010 participó en Soy tu dueña, interpretando a Ivana Dorantes, dónde hizo de villana. En 2011, trabaja para TV Azteca​ donde ha protagonizado Emperatriz y La otra cara del alma.

En 2013, debutó como conductora en el Programa Te Quiero México..Te Quiero Limpio, trayendo la cultura mexicana en este proyecto los sábados por la señal de Tv Azteca. En 2014, realizó una participación especial en la telenovela Siempre tuya Acapulco donde interpretó a Fernanda Montenegro "La fiscal de hierro". En 2015, debutó en La Pista de Danza con el Programa Baila si Puedes, lo cual abandonó en la 3ra Presentación justificando que hubo sabotaje y favorecimiento, resultando en su demicion de Tv Azteca.

Entre 2016 y 2018 protagonizó y debutó en la obra de teatro Un Picasso al lado deI actor mexicano Ignacio López Tarso. Entre 2018 y 2019 fue parte del elenco de la obra de teatro Divinas y en el 2020 debutó en Hungría como participante del show de baile Dancing with the Stars, producido por la cadena húngara TV215​, convirtiéndose en la primera figura latina en formar parte del programa.