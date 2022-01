Muere la leyenda de la moda André Leon Talley a los 73 años, según TMZ

Washington, 18 ene (EFE).- André Leon Talley, el exeditor de la edición estadounidense de "Vogue" y leyenda de la moda internacional, murió este martes a los 73 años, informó el medio de noticias de famosos TMZ. Según TMZ, que cita a una fuente con conocimiento directo de lo ocurrido, Talley falleció el martes en un hospital en White Plains (Nueva York) por causas que todavía se desconocen. Durante su carrera, Talley escribió para un gran número de publicaciones como "Women's Wear Daily", "W" e incluso para "The New York Times", pero su trabajo en la edición estadounidense de "Vogue" le llevó a la fama. Fue el jefe de información de la revista, su director creativo y uno de sus editores principales, lo que le llevó a trabajar de cerca con Anna Wintour, la editora jefe de Vogue USA. Nacido en 1948 en la capital de EE.UU., Talley rompió los moldes de la época y se convirtió en el afroamericano más poderoso del mundo de la moda. Se crió con su abuela en Carolina del Norte en un momento en el que la segregación racial marcaba la vida del sur de EE.UU. y, con apenas nueve o diez años, mostró interés por la moda leyendo revistas de "Vogue" en la biblioteca local y viendo cómo las mujeres afroamericanas se arreglaban para ir a la iglesia los domingos. Estudió literatura francesa en Brown University (Rhode Island) y, en 1974, fue descubierto por la entonces editora de la versión estadounidense de "Vogue", Diana Vreeland, quien le consiguió un trabajo en el mítico estudio neoyorquino "Factory" del excéntrico Andy Warhol. Desde aquel entonces, Talley se sumergió en la moda para acabar convirtiéndose en uno de los afroamericanos de mayor perfil en el sector. Con una personalidad explosiva y casi dos metros de alto, Talley estuvo en la primera fila de los desfiles de moda más prestigiosos de Nueva York, París, Londres y Milán durante casi tres décadas. Durante todo ese tiempo, defendió la necesidad de que hubiera una mayor diversidad racial no solo sobre las pasarelas con las modelos, sino también entre los diseñadores, ejecutivos y editores de revistas. EFE bpm/dmt