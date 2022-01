Miércoles, 19 de enero de 2022 (04.00 GMT)

EEUU RUSIA EEUU cree que Rusia puede lanzar ataque contra Ucrania "en cualquier momento" Washington (EFE).- La Casa Blanca consideró este martes que Rusia está en condiciones de lanzar un ataque contra Ucrania "en cualquier momento" y alertó de que la situación actual es "extremadamente peligrosa".La portavoz del Gobierno de EE.UU., Jen Psaki, dijo en su rueda de prensa diaria que ante este panorama "ninguna opción esta fuera de la mesa" para su país, si Rusia decide invadir el territorio ucraniano.Psaki aseguró que el Gobierno estadounidense dispone de información que indica que Moscú se está preparando para evacuar a las familias de su embajada en Ucrania y que lo lleva haciendo desde finales de diciembre.El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, viaja este martes a Europa, donde visitará Kiev y Berlín en un periplo que culminará el viernes en Ginebra con una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para rebajar la tensión y continuar con la vía diplomática. EEUU RUSIA Blinken inicia gira europea que culminará con reunión en Ginebra con Lavrov Washington (EFE).- El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, inicia este martes una gira europea, que le llevará a Kiev y Berlín, y que culminará el viernes en Ginebra con una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en un intento de rebajar la tensión sobre Ucrania.Blinken y Lavrov acordaron verse el viernes en la ciudad suiza durante la conversación telefónica que mantuvieron este martes, aprovechando el viaje que el estadounidense tenía programado esta semana a Ucrania y Alemania. RUSIA UCRANIA Ucrania defiende campaña diplomática internacional para contener agresión rusa Moscú (EFE).- El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, abogó este martes por una campaña diplomática internacional con el fin de contener la agresión rusa coincidiendo con la llegada a Kiev del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken. "Estamos ante la gran diplomacia, diferentes visitas, muchas conversaciones telefónicas y contactos, cuyo objetivo es contener a Rusia y sus planes agresivos", dijo Kuleba en rueda de prensa conjunta tras reunirse con su colega canadiense, Melanie Joly. Kuleba subrayó que la reunión con Joly, que tuvo lugar un día después de recibir a la ministra alemana, Annalena Baerbock, confirmó la creación de un "frente diplomático unificado" que tiene como fin movilizar el "apoyo internacional" a Ucrania "en esta difícil situación". YEMEN CONFLICTO Mueren cinco civiles en bombardeo contra una estratégica provincia del Yemen Saná (EFE).- Al menos cinco civiles, entre ellos un niño, murieron este martes en un bombardeo de la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra la estratégica provincia de Marib, en el centro del Yemen, donde se desarrollan feroces enfrentamientos entre las tropas gubernamentales y los rebeldes hutíes por el control de la zona.La agencia de noticias oficial yemení Saba, portavoz de los insurgentes, informó que los cinco civiles fallecieron al impactar un proyectil contra el automóvil en el que se encontraban mientras circulaban por el distrito de Harib de la estratégica provincia petrolera de Marib. YEMEN CONFLICTO Emiratos pide una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por ataque hutí Emiratos Árabes Unidos (EAU) solicitó este martes al Consejo de Seguridad de la ONU que se reúna para responder a los ataques lanzados este lunes por los rebeldes hutíes de Yemen contra Abu Dabi."Emiratos Árabes Unidos llama al Consejo de Seguridad a hablar con una voz y a unirse para condenar con firmeza y de forma inequívoca estos ataques terroristas", dijo en un comunicado Lana Nusseibeh, la representante del país ante Naciones Unidas.Nusseibeh explicó que este martes solicitó oficialmente una reunión del máximo órgano de decisión de la ONU a través de una carta entregada a Noruega, que este mes ocupa la presidencia de turno del Consejo.Según la embajadora emiratí, el ataque hutí es una "escalada ilegal y alarmante" y supone "un paso más" en los esfuerzos del grupo yemení para "extender el terrorismo y el caos" en la región. YEMEN CONFLICTO Guterres pide contención en Yemen tras bombardeo con catorce muertos en Saná Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió este martes contención a las partes en el conflicto del Yemen para evitar una intensificación de la guerra que carcome el país, tras el bombardeo de este martes de la coalición liderada por Arabia Saudí contra Saná en respuesta a ataques rebeldes contra el aeropuerto internacional de Abu Dabi."El Secretario General vuelve a hacer un llamamiento a todas las partes para que ejerzan la máxima contención y eviten una mayor escalada e intensificación del conflicto", aseguró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric. Asimismo, el máximo representante de la ONU "lamentó" y mostró su "preocupación" por el reciente ataque aéreo contra la capital, el mayor desde 2017, en el que murieron al menos catorce personas, de las cuales al menos cinco son civiles. YEMEN CONFLICTO Ataque letal de la coalición árabe en Saná en respuesta a los hutíes Saná/Riad (EFE).- La coalición militar liderada por Arabia Saudí en Yemen ha cometido la acción más mortífera en Saná desde 2017 con el lanzamiento, el lunes por la noche, de bombardeos que han dejado catorce muertos y once heridos, en respuesta a los ataques de los rebeldes hutíes contra Emiratos Árabes Unidos (EAU), informaron este martes fuentes oficiales y testigos. Los aviones de la alianza que interviene en el Yemen desde 2015 bombardearon la capital, controlada por los hutíes, y tuvieron como objetivo la casa de un oficial afiliado a los rebeldes, el general de brigada Abdullah Qassim al Junaid, exdirector de la Academia de la Fuerza Aérea, según la agencia de noticias oficial yemení Saba, portavoz del movimiento insurgente desde Saná. TONGA TSUNAMI Tonga evacúa a 150 residentes de dos islas afectadas por erupción y tsunami Sídney (Australia) (EFE).- Las autoridades de Tonga trabajan este miércoles en una operación para evacúar a unos 150 residentes de las islas Mango y Fonoifua, dos de las más afectadas por la erupción y tsunami que golpeó el sábado el archipiélago.La ministra neozelandesa de Exteriores, Nanaia Mahuta, confirmó en rueda de prensa que el operativo de la Marina tongana está en marcha y trasladarán a las personas a otras islas menos afectadas por el desastre natural."Somos conscientes de que hay daños significativos en las islas exteriores. Dos de esas islas, Mango y Fonoifua, serán evacuadas", apuntó la canciller.El gobierno de Tonga apuntó anoche, en su primer comunicado tras el desastre debido al corte de las comunicaciones, que el tsunami, con olas de hasta 15 metros de altura, destruyó todas las casas en la isla Mango, mientras que solo dos quedaron en pie en Fonoifua. TONGA TSUNAMI Tonga, sumida en un "desastre sin precedentes" tras el tsunami Sídney (Australia) (EFE).- Tras días de incertidumbre, el Gobierno de Tonga describió este martes como "un desastre sin precedentes" el tsunami y la erupción volcánica sufridos por este archipiélago del Pacífico Sur donde se ha confirmado la muerte de tres personas. En su primer comunicado oficial desde el desastre natural ocurrido el sábado, el Gobierno describe cómo la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai provocó un tsunami con olas de hasta 15 metros de altura que golpearon varias islas de las 169 de este archipiélago. TONGA TSUNAMI PERÚ Crece en costa peruana el impacto ambiental del derrame de petróleo de Repsol Lima (EFE).- El derrame de petróleo vertido el sábado al océano Pacífico desde la refinería peruana de La Pampilla por el tsunami procedente de la erupción volcánica de Tonga se ha extendido por al menos cuatro kilómetros de playas y las autoridades locales reclaman a la española Repsol mayor compromiso con la limpieza.Pese a que la Refinería La Pampilla, operada por Repsol, señaló inicialmente a la Fiscalía peruana que el vertido había sido de unos siete galones de crudo, este ya ha afectado varias playas y áreas naturales protegidas en el municipio de Ventanilla, de la provincia constitucional del Callao, que está aledaña a Lima. UE PARLAMENTO Roberta Metsola, elegida presidenta del Parlamento Europeo hasta 2024 Estrasburgo (Francia) (EFE).- La eurodiputada popular maltesa Roberta Metsola se convirtió este martes en presidenta del Parlamento Europeo para la segunda mitad de la legislatura comunitaria, hasta 2024, y será la tercera mujer en ocupar este cargo en la historia de la Eurocámara, además de la más joven y la primera en proceder del país más pequeño de la Unión Europea. Con un ramo de flores y el “cumpleaños feliz” por parte de sus colegas –cumple este martes 43 años-, Metsola agradecía con gesto solemne el apoyo de una amplia mayoría de la Eurocámara para auparle a la presidencia de una institución en la que lleva trabajando desde 2013, tras unos años en la carrera diplomática y una juventud de apoyo a la causa europea.La nueva presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró este martes que la Eurocámara debe respaldar a "los países que tienen que seguir invirtiendo para asegurarse que no se quedan atrás"". SUCESOS INCENDIO ESPAÑA Cinco muertos en el incendio de una residencia de ancianos en Moncada Valencia (EFE).- Cinco personas han muerto y ocho han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, en el incendio de una residencia de ancianos de Moncada (Valencia), según ha informado Emergencias de la Generalitat. El incendio se produjo sobre las 23:21 horas del martes en el centro, situado en la calle Mayor del municipio valenciano, y ha obligado al desalojo de 70 residentes de forma preventiva. R.UNIDO GOBIERNO Johnson niega haber mentido al Parlamento sobre la fiesta en Downing Street Londres (EFE).- El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, negó este martes haber mentido al Parlamento sobre la polémica reunión social en el jardín de Downing Street en mayo de 2020 y aseguró que nadie le advirtió de que iba en contra de las restricciones por la pandemia de coronavirus. En sus primeras declaraciones públicas en cerca de una semana, Johnson rebatió las revelaciones hechas por Dominic Cummings, su antigua mano derecha en el Gobierno, que asegura que tanto él como al menos otro funcionario alertaron al primer ministro de que ese evento no cumplía las normas y debía cancelarlo. "Categóricamente, nadie me dijo que esto iba contra las normas o que violaba las reglas del coronavirus", afirmó Johnson a la cadena Sky News, después de que la semana pasada declarase en la Cámara de los Comunes que acudió a la reunión en el jardín de su residencia oficial porque pensaba que se trataba de un "evento de trabajo". D.HUMANOS ESPAÑA El TEDH condena a España por impedir elegir abogado a un detenido de ETA Estrasburgo (Francia) (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a España por no permitir en 2010 a un detenido en régimen de incomunicación, que luego fue condenado por pertenencia a ETA, elegir a un abogado para su defensa. Según la sentencia de la Corte europea, España deberá indemnizar a Javier Atristain Gorosabel con 12.000 euros por daños morales y 8.000 en concepto de gastos y honorarios. La Sala Tercera del Tribunal de Estrasburgo concluye que España vulneró el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto a los derechos a un juicio justo y a una asistencia legal elegida por el detenido. CORONAVIRUS ============ OMS La OMS advierte de que la endemia no es la solución para la covid-19 Ginebra (EFE).- La transformación de la pandemia en una endemia no será necesariamente una buena noticia ni significará ver la luz al final del túnel, opinó este martes un alto responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recordó que el objetivo es "que nadie tenga que morir" de covid-19. "La gente habla de pandemia versus endemia, pero la malaria es endémica, igual que el VIH, y matan cientos de miles de personas, así que endémico no es algo bueno, solo significa que está aquí para siempre. A lo que tenemos que llegar es a niveles bajos de incidencia de la enfermedad, con un máximo de gente vacunada y que nadie tenga que morir de esto (covid-19)", dijo el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan. ITALIA Italia suma 434 muertos en un día, el peor dato en nueve meses Roma (EFE).- Italia confirmó 434 fallecimientos causados por la COVID-19 en las últimas veinticuatro horas, el mayor aumento en los últimos nueve meses, y superó los nueve millones de contagios, según los datos de este martes del Ministerio de Sanidad. El país no registraba una cifra tan elevada de victimas mortales desde el 14 de abril de 2021, cuando fueron 469. R.UNIDO Reino Unido notifica 438 muertes por covid, la mayor cifra en casi un año Londres (EFE).- El Reino Unido notificó este martes 438 nuevas muertes por coronavirus, la mayor cifra diaria de decesos comunicada desde febrero del pasado año, y 94.432 casos detectados en 24 horas. En los últimos siete días se ha informado de 1.904 muertes por coronavirus en el conjunto del país, un incremento del 14,7 % respecto a los siete días anteriores, mientras que los contagios y las hospitalizaciones han descendido en ese periodo. FRANCIA Nuevo récord de contagios en Francia: 464.769 positivos en 24 horas París (EFE).- Francia registró un nuevo récord de positivos notificados en las últimas 24 horas, 464.769 contagios, una cifra que refleja el arrastre de las cifras no comunicadas durante el fin de semana, indicaron las autoridades. El nuevo máximo de contagios notificados se produce un día después de que apenas se superaran los 100.000 positivos, casi un tercio de los registrados, de media, en la última semana. ESPAÑA Los contagios covid bajan de los 100.000 y la incidencia cae en 91 puntos Madrid (EFE).- La incidencia por coronavirus en España baja por primera vez en tres meses y lo hace en 91 puntos, hasta los 3.306 casos, con un descenso de casos en el último día (94.472 positivos), aunque la presión en planta (15,1 %) y en las unidades intensivas de los hospitales (23,6 %) apenas logra desahogarse al registrarse diariamente casi las mismas altas que ingresos.La actualización del Ministerio de Sanidad sobre la evolución de la pandemia, publicada hoy y que recoge datos del lunes, apunta a que el número de contagios desciende respecto al mismo día de la semana pasada (casi 135.000) y que la incidencia a 14 días desciende por primera vez desde el 19 de octubre, cuando se situaba en 43 casos. ----- ARTE JUSTICIA Arranca la batalla en el Supremo de EE.UU. por el Pissarro robado por nazis Washington (EFE).- La familia Cassier y la pinacoteca española Thyssen-Bornemiza se enfrentaron este martes en el Tribunal Supremo de Estados Unidos en una primera audiencia oral sobre el caso de un cuadro del pintor francés Camille Pissarro que fue expoliado por los nazis y que forma parte del museo madrileño. Los magistrados del Supremo escucharon los argumentos técnicos de ambas partes después de que un tribunal federal de California resolviera que la pinacoteca española es la legítima propietaria de la pintura, un asunto en disputa legal desde hace más de 15 años. Pero el alto tribunal estadounidense no debe pronunciarse sobre la propiedad del cuadro, sino estudiar si el tribunal de California hizo bien al emitir su fallo en base a la legislación española o debería haberlo hecho con la ley californiana en la mano. El cuadro en cuestión, "Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia", perteneció a la familia judía Cassier hasta 1939, cuando Lily Cassier se vio obligada a entregarla a los nazis a cambio de poder huir de Alemania e instalarse en Estados Unidos. EEUU ESPACIO SpaceX lanza al espacio otro grupo de 49 satélites Starlink desde Florida Miami (EFE).- Un cohete Falcon 9 de la firma privada SpaceX despegó este martes desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), con 49 satélites Starlink de banda ancha de internet a bordo tras encontrar condiciones atmosféricas favorables para la misión.Según detalla SpaceX, una empresa creada por el emprendedor y magnate de origen sudafricano Elon Musk, la misión tendrá como objetivo colocar los satélites Starlink en una "órbita terrestre baja".Esta órbita, amplía por su parte la web especializada spaceflightnow.com, varía en altitud entre 130 y 210 millas (entre 210 y 339 kilómetros).La misión, denominada Starlink 4-6, es el tercer lanzamiento en 2022 del Falcon 9 de SpaceX. EFE int-mmg/ga/ics