Marcos Rojo sufre robo en su casa mientras veía partido de Boca en el estadio

Buenos Aires, 19 ene (EFE).- El defensor argentino Marcos Rojo, exfutbolista de la selección albiceleste y actualmente en las filas de Boca Juniors, sufrió un robo en su domicilio mientras presenciaba el partido amistoso entre su equipo y el chileno Colo Colo, disputado el pasado lunes en la cancha de Estudiantes de La Plata. El jugador, de 31 años, que vio el encuentro desde la grada por sufrir molestias musculares, confirmó el suceso a través de sus redes sociales, al compartir una historia publicada en Instagram por un allegado suyo. "Lamentablemente, ayer mientras miraba junto a su familia el partido Boca vs. Colo Colo, el domicilio de Marcos y su familia fue robado", señala el mensaje compartido por Rojo, en donde se adjuntan las imágenes del futbolista y del complejo residencial donde reside. El lugar en cuestión es el Club de Campo, Golf y Spa de Miralagos, situado en las afueras de la capital bonaerense de La Plata. Por el momento, se desconoce el paradero de los ladrones, que habrían robado pequeños objetos de valor, como joyas, relojes y un teléfono móvil, así como una importante suma de dinero en efectivo, según fuentes policiales citadas por medios locales. La única detenida es la empleada doméstica de la familia, una mujer de 44 años. La investigación apunta a que habría permitido la entrada a los delincuentes, puesto que no se han reportado destrozos en la casa ni en el perímetro del complejo residencial. Marcos Rojo no es el único futbolista argentino que ha sufrido robos en tiempos recientes: el pasado 21 de septiembre, el exdefensor Roberto Fabián Ayala fue asaltado mientras circulaba en su vehículo por una carretera a las afueras de Buenos Aires. EFE. jacb/rgm/jl