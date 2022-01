Marcelino avanza cambios para mañana pero no desvela el portero

Bilbao, 19 ene (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, anunció "algunos cambios" en la alineación de este jueves en el partido de octavos de final de la Copa del Rey en San Mamés ante el FC Barcelona, aunque no desveló si el joven Julen Agirrezabala, que jugó la anterior eliminatoria, seguirá bajo palos. "Tengo la decisión tomada", dijo el técnico asturiano, aunque sin querer avanzar el nombre del meta que entrará en una alineación con "algunos cambios porque el equipo necesita un refresco", ya que hubo jugadores que el domingo en la final de la Supercopa ante el Real Madrid "acusaron el esfuerzo" de dos partidos en tres días en Riad. Marcelino reparó, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el conjunto azulgrana, en que el Athletic se medirá en una semana "al Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona, los tres más grandes nuestro fútbol", algo exige un gran "esfuerzo físico y mental". No obstante, no esta preocupado por esa concatenación de partidos, ya que, si mañana su equipo recibe al Barça con solo cuatro días de descanso es porque "jugó la final de la Supercopa", algo a lo que da un tremendo valor. "En mi opinión, que en el fútbol actual que el Athletic llegue a finales está por encima que un título que pueda ganar el Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid", aseguró feliz de haber alcanzado cuatro finales en un año, a pesar de haber ganado solo una de ellas. "A la final llegan los mejores", consideró "contento con el equipo" que dirige y "orgulloso" de su manera de competir. Por ello, dijo que, más que "amargura", lo que invadió al Athletic tras caer ante el Madrid el domingo fue "tristeza". "Siempre que pierdes una final estás triste porque ves tan cerca ganar un título, solo 90 minutos, que te produce una tristeza enorme. Aunque perdimos contra un rival que ganado 15 de su 18 últimas finales", recordó. "Pero yo estoy orgulloso y satisfecho de estos futbolistas porque nos permiten vivir estas cosas", valoró a su plantilla en la víspera de lo que espera "una gran noche" copera en 'La Catedral'. "Todos me dicen que vamos a vivir una gran noche de Copa en San Mamés y estamos entusiasmados con ello y con una gran ilusión por ganar. Porque saldremos a ganar y pasar", avanzó. Ya sobre el encuentro, apuntó que el Barça, "con Xavi, tiene automatismos diferentes y juega con más intensidad y con más ritmo de juego que antes". Y que, además, ha recuperado "a jugadores importantes", como "Ferran (Torres), (Memphis) Depay y Ansu (Fati), que es determinante para ellos". También avisó a su equipo de que, ante rivales con "jugadores de buen pie", como suelen tener "los equipos de mil millones de presupuesto", "no le conviene un partido ida y vuelta". "Trataremos de haya ida, pero que no haya vuelta", apuntó ante las virtudes de un "Barça con posesión de balón, pero adaptado a lo que exige ahora el fútbol". A pesar de ello, también adelantó que el Athletic "no va a cambiar mucho" con respecto al resto de los partidos. "Insistiremos en lo mismo de toda la temporada. El Madrid nos metió el primer gol por ir a por una presión alta, pero contra el Barcelona haremos lo mismo, ir a la presión", aseguró. Ya sobre el estado físico de los lesionados, avanzó que a Unai Vencedor, su medio centro titular, no le espera disponible hasta después del partido de liga ante el Espanyol en San Mamés, del 4 de febrero, y que Asier Villalibre, baja en los dos últimos meses, "podría entrar en la convocatoria" para este miércoles. EFE ro/arh