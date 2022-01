Los positivos de la covid-19 se estabilizan en Cuba, que notifica 2.967 casos

La Habana, 19 ene (EFE).- Cuba notificó este miércoles 2.967 positivos de la covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que parece estabilizarse el número de nuevos casos diarios, y 3 muertes por esta enfermedad. Según el parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap), el total de contagios llegó a 1.008.616 desde que se detectó el primer caso en la isla, en marzo de 2020. El Minsap informó que hay 33.762 pacientes ingresados en hospitales, de los cuales 16.269 son sospechosos –es decir, no confirmados–. El número de casos activos se situó en las 17.312 personas, de los que 30 están calificados de graves y 12 de críticos. La provincia más golpeada en la última jornada es la oriental Holguín, con 484 contagios, seguida por la también oriental Las Tunas, con 267, y la central Sancti Spíritus, con 216. El presidente Miguel Díaz-Canel señaló este miércoles en su cuenta de Twitter que el país ha alcanzado el pico de contagios y que los positivos irán a la baja en las próximas semanas. Hasta el momento las autoridades han identificado 168 infecciones con la variante ómicron, que los expertos consideran ya la dominante en la isla. De acuerdo con las cifras oficiales, más del 87 % de la población del país –11,2 millones de habitantes– ha recibido las tres dosis de alguna de las vacunas de elaboración local: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. Cuba no es parte del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para acceder a las vacunas, ni tampoco las compró en el mercado internacional. EFE NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla. int/eat