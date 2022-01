Lasso destaca exitosa vacunación como eje de la reactivación en Ecuador

Quito, 19 ene (EFE).- El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, destacó este miércoles en el Foro virtual de Davos que el proceso de vacunación contra la covid-19 ha sido el eje para la reactivación de la economía en su país, que cerró 2021 con un crecimiento de 4,1%, por encima de lo esperado. A su turno en la sesión dedicada a la agitación social, la polarización y los retos económicos en América Latina, Lasso dijo que el crecimiento del año pasado "resultó un rebote importante" comparado con la caída de 2020, que fue "cerca del 7%". Y añadió que se han creado nuevos empleos, equivalentes a alrededor del 60% de los perdidos durante 2020 en la pandemia. "Siempre dijimos que la vacunación no solo era un programa sanitario, social, sino que era el principal programa para la reactivación económica", alegó al anotar que al 87% de la población a partir de los cinco años de edad se le ha aplicado una dosis contra la covid-19. Asimismo, el 82% de la población tiene dos dosis, el 15% ha recibido ya la de refuerzo, y Ecuador prepara el inicio de la vacunación de los niños de 3 a 5 años desde el 1 de febrero, a decir del mandatario. El "exitoso plan de vacunación" ha permitido enfrentar la nueva ola de ómicron de "una manera fortalecida pues no hemos tenido saturación ni en camas de hospitales ni en camas de cuidados intensivos", sostuvo el jefe de Estado. El objetivo -añadió- será fortalecer la vacunación, comprender el manejo de la pandemia "manteniendo una vida ordinaria, con una sociedad abierta, con clases abiertas, a efectos de que no se impacte el crecimiento económico y, sobre todo, la salud emocional de los ecuatorianos". Por otra parte, destacó las acciones en apoyo a los pequeños emprendedores con créditos al 1% de interés hasta 30 años de plazo con miras a reactivar la economía de los sectores más necesitados "del apoyo directo del Estado". Y avanzó que impulsará este 2022 una reforma laboral, pues en Ecuador en los últimos "veinte años, este indicador no ha variado: apenas 3 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa tienen un empleo formal". La reforma "no será fácil desde el punto de vista político y social, pero será un gran desafío" para el Gobierno, aseguró. Sobre la gestión internacional, Lasso insistió en su política de apertura al mundo y aseguró que está "cerca de un acuerdo comercial con México", que permitirá al país ingresar en la Alianza del Pacífico. MEDIOAMBIENTE Lasso apuntó que Ecuador ha iniciado 2022 con una acción importante en materia medioambiental, la inauguración el pasado viernes de la reserva marina "Hermandad", 60.000 kilómetros cuadrados en Galápagos que son parte del gran corredor submarino que conecta con la isla de Los Cocos (Costa Rica), con Malpelo (Colombia) y con Coiva (Panamá). El decreto suscrito el pasado viernes busca proteger este corredor migratorio para especies en peligro de extinción en el Pacífico tropical. La cita del viernes en el archipiélago contó con la presencia del mandatario colombiano, Iván Duque, el expresidente estadounidense Bill Clinton y delegaciones de alto nivel de Costa Rica y Panamá. El Gobierno calificó de "hito" esta decisión que fue anunciada en noviembre pasado en la cumbre climática COP26 celebrada en Glasgow (Reino Unido) y que forma parte "del mayor canje de deuda por conservación hecho en el mundo", según explicó entonces Lasso.