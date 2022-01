Madrid, 19 ene (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, confirmó que el alero argentino Gabi Deck, que acaba de firmar su regreso al conjunto blanco tras su paso por la NBA por lo que resta de temporada y dos más, "está para viajar" y lo hará para estar en el encuentro de la Euroliga de mañana contra el Alba Berlín alemán. "Sí (está para viajar) y viajará mañana", zanjó Laso durante la rueda de prensa previa al partido, que coincidió con el anuncio apenas unas horas antes del retorno del argentino tras su efímero paso por los Oklahoma City Thunder de la NBA, donde apenas ha disputado 17 encuentros entre dos temporadas. El retorno del argentino, un jugador polivalente que puede jugar como alero y ala-pívot, es "un gran fichaje" para Laso, tanto por su versatilidad, como por el conocimiento que tienen de él. "Lo hemos vivido y sabemos de lo que es capaz", agregó Laso, que aclaró que su llegada no va a cambiar las posiciones de otros compañeros. "La fuerza de un equipo está en saber adaptarse a las situaciones. Gaby es muy inteligente, le acabamos de recibir de una situación en la que en diez meses ha jugado realmente cuatro partidos, los de los Juegos Olímpicos. Vamos a ver cómo está, le hemos visto bien físicamente, preparado para jugar, pero el Gaby en ritmo que vimos en marzo-abril del año pasado y se fue a la NBA, todavía tiene que entrar. En eso estoy tranquilo, él es consciente de ello y es trabajador", analizó el preparador vitoriano. Al margen de Deck, el resto de jugadores de la plantilla están disponibles a excepción de los dos últimos contagiados por covid-19, Rudy Fernández y Edy Tavares. Por ello, Laso está valorando algún descarte para reservar a alguno de sus efectivos, aunque no quiso precisar quién será. "Tenemos muchos partidos, muchos compromisos y valoraremos en el último instante, porque me he convertido en el mejor amigo del médico. Me gustaría entrenar más y hablar menos con el médico, pero no pasa nada", bromeó el entrenador. En Berlín, Pablo Laso espera encontrarse un Alba "muy agresivo en su juego de ataque y defensa", que "no especula" y que pese a haber tenido que parar las últimas semanas por los contagios de coronavirus -volvió a competir este martes, con una derrota por 84-76 en casa del Olimpia Milán- lo espera "igual, con ritmo y agresividad". "Tienen pívots versátiles, buenos tiradores, aleros altos... Es un equipo mu completo, que tiene un estilo desde la llegada de Aíto (García Reneses) y ahora con Isra (González) de ser muy agresivos ofensiva y defensivamente. Tenemos que entender el estilo de partido, si no entendemos el estilo de partido contra Alba vas a sufrir, porque puede hacer que te equivoques", analizó Laso. Con el técnico del conjunto berlinés, el español Israel González, comparte Laso una historia especial, ya que coincidieron cuando el técnico del Real Madrid era entrenador del Cantabria Baloncesto y González ejercía como preparador físico del equipo. "En el tiempo en el que yo estuve vi a alguien que tenía mucha inquietud por el baloncesto, mucha sabiduría, ganas de aprender, y creía que era alguien que podía crecer mucho. No sé si le animé, pero sí tuve una conversación con él y con la directiva del club para hacerles entender que era un hombre muy válido, que podía ser un gran entrenador en el futuro", recordó Laso. El entrenador madridista consideró que para García debió ser "una decisión difícil" emprender la carrera como entrenador profesional, pero consideró que "seguro que no se ha arrepentido" al pasar de Cantabria a Gran Canaria y de allí a Berlín. "Todo lo bueno que le pasa a Isra es porque se lo ha ganado y lo ha merecido. Independientemente de considerarlo un gran entrenador lo considero un amigo. Conozco a su familia, su historia desde Santander. Desearle lo mejor y que pierda mañana", finalizó Pablo Laso. EFE 1011340 mam/asc