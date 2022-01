Ciudad de México, 19 ene (EFE).- La salida del estadounidense Citigroup y su venta del Banco Nacional Mexicano (Banamex) "no preocupa" a la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó este miércoles el presidente del gremio, Daniel Becker. “No nos preocupa porque es importante tener claro que Citi ha definido desde hace años o meses que va a dedicarse al mercado corporativo y a la banca de inversión, y eso ya lo hicieron en 13 países en Asia, ya habían anunciado que lo iban a hacer en todo el mundo", comentó Becker en una conferencia. Citi, que en 2001 compró el banco mexicano, anunció la semana pasada que dejará la banca de consumo y banca empresarial de CitiBanamex, como parte de su nueva visión estratégica. Pero la noticia ha sacudido a México, donde CitiBanamex es el tercer mayor banco del sistema bancario nacional con el 12,9 % de los depósitos, el segundo mayor de los créditos al consumo con el 15,8 % y el cuarto en créditos comerciales con 9,2 % del mercado, según datos de la agencia Moody's. Ante "algunas percepciones que han surgido", el líder de la ABM insistió en que “la operación no está relacionada a las condiciones locales" y que "obedece a una redefinición del modelo de negocio". "No nos preocupa y son transacciones que suceden, como suceden en todas las partes del mundo", aseveró. Tras la salida de Citi, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido "regresar Banamex a México" al citar como posibles compradores al magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, Carlos Slim de Inbursa, Carlos Hank González de Banorte y el inversionista José Javier Garza Calderón. Aunque el líder de ABM expresó "respeto" por el "comentario muy válido" de López Obrador, pidió no caer en especulaciones porque el proceso aún no inicia. “El deseo del presidente es un buen deseo. En la ABM somos agnósticos al origen del capital, pero no somos agnósticos al que el que gestione un activo tan relevante sea un grupo que tenga las capacidades técnicas y profesionales”, manifestó. En la conferencia, el representante de la banca mexicana presumió de indicadores como un crecimiento anual de 2,4 % del crédito al sector privado hasta noviembre de 2021. También destacó crecimientos de 7,6 % de la inversión fija bruta creció 7,6 % y de 6,8 % del consumo privado. Pese a reconocer que la recuperación "se atenuó" en la segunda mitad de 2021, Becker destacó el crecimiento en rubros como el empleo formal. “Ya hay algunos analistas cuestionando el crecimiento económico. Nosotros creemos que dependerá mucho de la evolución tanto de la inflación como de las cadenas de suministro como de la pandemia, pero en términos generales seguimos viendo un ciclo expansivo”, concluyó.