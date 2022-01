La UE brinda asistencia técnica a Ecuador para fomentar el comercio verde

Quito, 18 ene (EFE).- La Unión Europea presentó este martes en Quito una nueva Asistencia Técnica Internacional (ATI) al Gobierno de Ecuador para fomentar el comercio de una nueva oferta exportable de productos agrícolas con garantía del pacto verde ("Green deal") y de la granja a la mesa ("From farm to fork"). La ATI se presentó de manera virtual al Ministerio de Agricultura y a la Agencia de Regulación y Control de la Calidad del Agro (Agrocalidad), y cuenta con una financiación de 873.180 euros (unos 988.444 dólares), según indicó la oficina de la representación europea en Quito. Esta iniciativa se implementará durante dieciocho meses, abarcará todo el territorio ecuatoriano y contará con la participación de cuatro expertos internacionales, para tratar aspectos sanitarios y fitosanitarios vinculados al acceso al mercado de la UE. El apoyo forma parte de los 10 millones de euros que la UE entregará para mitigar el impacto de la covid-19 y la recuperación del sector del comercio exterior, en particular de las pequeñas y medianas empresas (pymes), asociaciones de productores y cooperativas. Además, la iniciativa busca aprovechar las oportunidades que brinda el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador, en vigor desde 2017, y facilita la integración en el proceso de recuperación de grupos vulnerables. "Hoy requerimos de una reactivación económica más sostenible y verde. Esa es la visión de la nueva Asistencia Técnica Internacional con la que apoyaremos a Ecuador" y para que sus pequeños productores aprovechen "el Acuerdo Comercial que, cada vez, tiene mejores resultados", afirmó José María Medina, jefe de Cooperación de la UE en Ecuador, según un comunicado oficial. Uno de los objetivos de la ATI es "posicionar más y nuevos productos en un mercado más exigente en temas de calidad, inocuidad, trazabilidad y sostenibilidad, marcado por el Pacto verde (Green deal) de la UE y su estrategia de la Granja a la mesa (From farm to fork)", según un comunicado de la UE. Esta estrategia, añadió, es aplicable a los productos agropecuarios y tendrá una implicación directa en los productores ecuatorianos, en particular a los que pertenecen a la "agricultura familiar campesina exportadora hacia la UE". El mercado de la UE se caracteriza por exigir, cada vez más, información confiable, actualizada y de forma inmediata sobre el origen y los insumos que se han utilizado en la oferta comercial, apuntó la oficina de la UE. Asimismo, aseguró que el mercado europeo "busca la obtención de un abastecimiento seguro, permanente y con volúmenes de producción que se puedan adaptar rápidamente al crecimiento de la demanda", además de esperar "precios competitivos". Por ello, la Asistencia Técnica Internacional trabajará en la "organización de los productores en cooperativas de carácter empresarial, en la puesta en marcha de un sistema nacional de calidad e inocuidad". Además, profundizará en un "Sistema Nacional de Trazabilidad" y en la "introducción de innovaciones verdes orientadas a garantizar una producción más sostenible, con altos estándares técnicos" de comercio. Los expertos europeos también buscan identificar productos que tengan "una dinámica de crecimiento sostenible en el mercado europeo" y seleccionar "aquellos que destaquen por sus ventajas comparativas y competitivas". Con ello, buscan solucionar problemas y "transformar este potencial de exportación en una real oferta exportable, que cumpla con los requerimientos de calidad de la Unión Europea", agregó la legación diplomática. El proyecto estará liderado por "Agriconsulting Europe S.A." (AESA), que será responsable del seguimiento contractual y financiero, e implementado por "AGRER S.A.-N.V.", encargado del acompañamiento técnico, logístico y de control de calidad del proyecto. EFE fa/elb/lll