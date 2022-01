La incidencia de covid baja por segundo día consecutivo en España

Madrid, 19 ene (EFE).- La incidencia acumulada por covid en España bajó este miércoles por segundo día consecutivo, después de once semanas de subidas incesantes, hasta situarse en 3.286 casos por cada 100.000 habitantes a catorce días, veinte puntos menos en 24 horas, anunció hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aunque la cifra de muertes sigue siendo alta, 210 fallecidos registrados en las últimas 24 horas y 619 en la última semana. La bajada de la incidencia, según la ministra, se produce en todos los grupos de edad, aunque pidió "prudencia" para evaluar la evolución de la pandemia en los próximos días porque hay que esperar la consolidación de esta bajada para ver si "hemos alcanzado el pico de la sexta ola o estamos muy cerca". Según la actualización de datos de Sanidad de este miércoles, en las últimas 24 horas se han registrado 210 nuevos fallecidos, una cifra muy elevada, y 157.941 nuevos casos positivos. Desde que comenzó en España la sexta ola de coronavirus, a mediados de octubre, se contabilizan 3,6 millones de infecciones, que representan algo más del 40 % de los 8.6 millones de contagios consignados desde el inicio de la pandemia, debido a la incidencia de la nueva variante ómicron. No obstante, estas cifras desorbitadas de contagios no se refleja en la misma medida en las hospitalizaciones ni en las muertes, ya que la probabilidad de hospitalización es ocho veces menor y en uci hasta quince, según Sanidad. Aunque debido al volumen de casos, los porcentajes de ocupación son elevados y representan una sobrecarga en hospitales y centros de Atención Primaria. Y respecto a las muertes acumuladas en esta última ola de la covid-19, suponen en torno a un 5 % del total consignado por el Ministerio de Sanidad desde el inicio de la pandemia. Este miércoles, pese a que hay 918 enfermos de covid menos en los hospitales españoles (un total de 19.000), la presión en planta sube una hasta el 15,2 % de camas ocupadas por estos pacientes, sin embargo, desciende una décima la ocupación en las ucis, que se sitúa en el 23,5 % como media nacional, aunque hay una región, Cataluña (noreste) que casi lo duplica, con el 42,5 %, mientras que la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza en ocupación hospitalaria, con un 20,9 %. Según los expertos, esta menor gravedad de los efectos del coronavirus se debe, en parte, a las vacunas, ya que España tiene el 90,6 % de la población con la pauta completa y casi un porcentaje similar de los mayores de 60 años con una dosisi de refuerzo, al mismo tiempo que se avanza en la vacunación infantil, que ya alcanza al 46,1 % de los niños de entre 5 y 11 años con una dosis de la vacuna. EFE oli.ppi/agc/fg/ma/ie