La división en el Gobierno de Montenegro amenaza con adelanto de elecciones

Belgrado, 19 ene (EFE).- Una de las tres fuerzas de la coalición gobernante en Montenegro se ha aliado con parte de la oposición para plantear una moción de confianza contra el Ejecutivo de tecnócratas que hace un año acabó con 30 años de dominio del Partido Democrático de los Socialistas (DPS), abriendo la puerta a nuevas elecciones. La alianza de centroizquierda "Negro sobre Blanco" considera que el Gobierno del que forma parte, junto a otra fuerza progresista y un bloque pro ruso, no dispone de apoyo suficiente para seguir en el poder, por lo que propone formar un nuevo Ejecutivo. Para prosperar, la moción de confianza necesita el respaldo de 41 de los 81 diputados del Parlamento, los mismos de los que dispone el actual Gobierno. El primer ministro, Zdravko Krivokapic, ha manifestado que unas elecciones anticipadas serían la mejor forma de salir de la crisis. La moción, cuya votación aún no tiene fecha, es apoyada por varios partidos de la oposición, entre ellos el Partido Democrático de los Socialistas (DPS), la principal fuerza de la Cámara, con 30 diputados, y que fue expulsado del poder en diciembre de 2020 tras décadas dominando la política montenegrina. "Negro sobre Blanco" ha asegurado que en el nuevo Gobierno no habría ministros ni del bloque rusófilo ni del DPS, liderado por el presidente y hombre fuerte del país, Milo Djukanovic. Esos dos grupos protagonizan un duro enfrentamiento político que se manifiesta en una creciente polarización de la sociedad, con Djukanovic liderando un bloque más nacionalista que denuncia que las fuerzas pro rusas y pro serbias amenazan con diluir la identidad de Montenegro. Montenegro, con sólo 620.000 habitantes, es candidato al ingreso en la UE y miembro de la OTAN desde 2017. EFE sn-as / mj