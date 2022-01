Justicia ucraniana deja en libertad bajo palabra al expresidente Poroshenko

(Actualiza con más información) Moscú/Kiev, 19 ene (EFE).- La Justicia ucraniana dejó hoy en libertad bajo palabra al expresidente de Ucrania Petró Poroshenko, sospechoso de "financiación del terrorismo" por comprar carbón en la zona del Donbás controlada por los separatistas prorrusos. El Tribunal Pechorski de Kiev, frente al que los partidarios de Poroshenko protestaron durante varias horas, rechazó la petición de la Fiscalía, que demandaba su ingreso en prisión preventiva o en su defecto el pago de una fianza de 1.000 millones de grivnas (35,8 millones de dólares) para que el exmandatario siguiera en libertad. Según la defensa de Poroshenko el fallo obliga al expresidente a entregar su pasaporte. La decisión judicial, anunciada en una vista transmitida en directo por internet, fue recibida con vítores por los centenares de partidarios de Poroshenko congregados junto la sede del tribunal, donde antes fallo se registraron algunos enfrentamientos entre los opositores y la policía. Según las autoridades, al menos dos personas resultaron heridas, una de ellas un agente de policía. Poroshenko ha negado todas las acusaciones y asegura que el proceso en su contra es políticamente motivado y ha sido instigado por el actual presidente del país, Volodímir Zelenski, que le derrotó en las urnas en 2019. "Debemos actuar de manera adecuada y con eficacia. No estamos de celebración, porque afirmo que esto es un elemento de una guerra híbrida para intimidar a los ucranianos y disminuir nuestra capacidad de resistencia", dijo el exmandatario al término de lectura del fallo. Poroshenko agradeció el apoyo de sus partidarios, que organizaron una marcha encabezada por un enorme lienzo con la leyenda "No juegues con pólvora" que se dirigió a la sede de la Presidencia de Ucrania, protegida por ingentes efectivos antidisturbios. "¡Zelenski, dictador!" rezaba una de las pancartas que portaban los opositores, que coreaban, entre otras consignas, "¡Ucrania no es Rusia!", como se percibía en la transmisión en directo de la manifestación El 20 de diciembre de 2021 las autoridades ucranianas acusaron formalmente al exmandatario de alta traición por la compra de carbón en territorios de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Días más tarde fue declarado en búsqueda y captura por el Ministerio del Interior. Según la acusación, el político, considerado como uno de los hombres más ricos de Ucrania por la revista Forbes, cometió dicho crimen durante su único mandato presidencial (2014-2019). Si la Justicia halla culpable a Poroshenko, podría ser condenado a quince años de cárcel. A principios de enero un tribunal de Kiev ordenó la incautación de todos los activos y propiedades del expresidente ucraniano, que llegó al poder tras la revolución del Euromaidán que derrocó al prorruso Víktor Yanukóvich en febrero de 2014. EFE bsi-sd/cae/jgb (foto)(vídeo)