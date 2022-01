Jueves, 20 de enero de 2021

Madrid, 19 ene (EFE).- .- Berlín (Alemania).- El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, se reúne en Berlín con el canciller alemán, Olaf Scholz, y la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, con quienes aborda la situación de tensión con Rusia en la frontera con Ucrania. (vídeo) .- Londres (R. Unido).- Los diputados conservadores descontentos con Boris Johnson por el "partygate", el escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia, buscan sumar votos para iniciar un proceso interno que destituya al primer ministro británico. (vídeo) (audio) .- Viena (Austria).- El Parlamento de Austria aprueba hoy la ley que regula la vacunación obligatoria contra el coronavirus para la población adulta, que entrará en vigor a comienzos de febrero y que prevé multas de hasta 3.600 euros en caso de incumplimiento. (vídeo) (audio) .- Amiens (Francia).- Consejo informal de Medio Ambiente y Energía de la Unión Europea. (vídeo).- Davos (Suiza).- Discurso de Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, en el Foro de Davos virtual. (vídeo) .- Lisboa (Portugal).- Test para entrar a un mitin, más actos en la calle, redes sociales más activas y hasta un camión preparado para improvisar un auditorio al aire libre son algunos de los métodos utilizados por los partidos para adaptar la campaña electoral en Portugal, que vive una ola de contagios récord. (vídeo)(audio) .- Roma (Italia).- La española Begoña Zubero presenta una muestra con 18 fotografías suyas en el Museo de Roma que dan testimonio del inicio de la reconstrucción de la ciudad de Mosul tras la derrota del Estado Islámico. (vídeo) .- Singapur.- Un exhaustivo rastreo de contagios, videollamadas a los afectados y seguimiento de sus ciudadanos con aplicaciones móviles son algunas de las medidas que Singapur impone para aprender a vivir con el coronavirus y salir de la política de cero infecciones. (vídeo)(audio) .- Buenos Aires (Argentina).- Argentina sigue sin lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar el millonario préstamo recibido en 2018, lo que eleva la incertidumbre cuando restan solo dos meses para un nuevo vencimiento de capital, que el país no está en condiciones de abonar, y mientras mercado y analistas evalúan ya los efectos de una postergación en las negociaciones o un default. (video) .- Buenos Aires (Argentina).- Argentina difunde los datos del intercambio comercial de diciembre, tras haber registrado el mes anterior un superávit de 397 millones de dólares, un incremento del 2,8 % interanual, mientras el Gobierno trata de apuntalar la producción nacional para sustituir las importaciones y proteger las cada vez más menguadas reservas de dólares. (video) .- Caracas (Venezuela).- Venezuela salió del ciclo hiperinflacionario tras cuatro años, una noticia que el Gobierno y sus seguidores celebran junto con los nuevos negocios que proliferan en todo el país pero que los ciudadanos no perciben en los precios del mercado y sus devaluados salarios. (vídeo) .- Santiago de Chile (Chile) .- Chile lanza desde la austral ciudad de Punta Arenas un Observatorio de Cambio Climático único en el mundo, compuesto por una amplia red sensores que se extenderá desde el desierto de Atacama hasta el Polo Sur y que servirá para estudiar el calentamiento global (video)(audio) .- Montevideo (Uruguay).- El desfile inaugural del Carnaval es el puntapié de salida a la fiesta más tradicional del país suramericano y su regreso tras el parón impuesto por la covid-19. (vídeo) .- París (Francia).- El ministro francés de Educación, Jean-Michel Blanquer, asegura a EFE que mantendrá su política para intentar mantener las escuelas abiertas, pese a la oposición de maestros y padres, y se defiende de las críticas por su polémico viaje a Ibiza. (vídeo)(audio) .- Guarda (Portugal).- Escéptico sobre las encuestas que dan a los socialistas como favoritos, Rui Rio, líder del Partido Social Demócrata (PSD, conservador), asegura en una entrevista con Efe que aún no hay nada decidido en la contienda electoral portuguesa y confía en sus posibilidades de victoria. (vídeo) ftv/EFETV Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario. Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.