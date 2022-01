Jasikevicius: “Calathes va a tener minutos mañana”

Barcelona, 19 ene (EFE).- El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, confirmó este miércoles que el base Nick Calathes reaparecerá este jueves en la pista del Unics Kazan ruso, después de dos meses lesionado. “Nick (Calathes) está entrando en dinámica poco a poco. Creo que va a tener minutos mañana, luego dependerá de cómo vaya la cosa”, dijo el preparador lituano sobre su base titular, ausente desde el 17 de noviembre por una fractura proximal en el peroné izquierdo. Jasikevicius calificó de “difícil” el encuentro en la pista del Unics Kazan, un rival “en un momento muy bueno” y que “se ha consolidado como un equipo de 'playoff' con una idea de baloncesto muy clara”, precisó. “Hacen muchísimos contraataques y tienen un ritmo alto. En defensa arriesgan mucho, intentan sacarte de tus posiciones. Hay que preparar bien el partido y ser muy duros, porque en su pista se crecen aún más”, analizó el entrenador barcelonista sobre su próximo rival. Asimismo, Jasikevicius reconoció que la suspensión del duelo liguero del domingo ante el Valencia Basket ha favorecido la preparación del encuentro: “Hacía tiempo que no podíamos entrenar todos juntos, a excepción de Niko (Mirotic, positivo por covid-19). Nos ha ido muy bien, y ahora hay que ponerlo todo en la pista”. Por su parte, el alero Nigel Hayes-Davis, ausente por coronavirus en la victoria azulgrana del 22 de diciembre ante el Unics Kazan (111-109), destacó que en aquel partido el Barça fue dominado de inicio por la superior “energía, deseo y pasión por ganar” del cuadro ruso. Sin embargo, el cuadro catalán reaccionó en el último cuarto para remontar 20 puntos y lograr una “espectacular” victoria en la prórroga, recordó. “Para tener opciones de ganar tenemos que hacer lo mismo desde el primer cuarto. Esta vez juegan en su casa, más cómodos. No podemos meternos en el mismo agujero, porque en esta ocasión no podremos salir. Lo más importante es seguir el plan de partido y, sobre todo, empezar con la actitud adecuada”, destacó el estadounidense. Al igual que Jasikevicius, Hayes-Davis reconoció que no jugar este fin de semana ha permitido al Barça “hacer buenos entrenamientos", una novedad que ha servido para que el escolta Cory Higgins y el base Nick Calathes “recuperaran algo de ritmo” tras superar sus sendas lesiones. “A Nick (Calathes) se le ve bien, pero hay una diferencia entre los entrenamientos y los partidos, donde todo pasa más rápido. A muchos de los que volvimos tras un parón nos costó reajustarnos a la velocidad en nuestro primer encuentro. Puede que necesite algunos partidos”, afirmó el alero del Barça. EFE 1012041 xsf/gmh/arh