Israel registra más de 71.500 casos, nuevo récord diario de la pandemia

Jerusalén, 19 ene (EFE).- Israel registró el martes 71.593 nuevos positivos de covid-19, otro récord diario de casos durante toda la pandemia, cuando el país se enfrenta a un nuevo pico de contagios por la variante ómicron. El director general del Ministerio de Salud, Nachman Ash, confirmó hoy el nuevo récord de infecciones, que incluyen a 526 pacientes hospitalizados en estado grave, un aumento frente a los 498 del día anterior. A pesar de estar en la quinta ola de la pandemia, Israel ha relajado las duras restricciones impuestas en diciembre para frenar la llegada de ómicron y desde la semana pasada ha reabierto sus fronteras a visitantes extranjeros vacunados y ha reducido la cuarentena por covid-19 a cinco días. Algunos expertos han afirmado que, debido a la alta propagación de ómicron, la mejor solución para sortear la nueva ola es que estos contagios masivos permitan la inmunidad de rebaño, ya que la variante en general provoca síntomas leves y los casos graves de enfermedad son minoritarios, principalmente en población no inmunizada. Además, funcionarios de Salud valoran eliminar el aislamiento para niños que estuvieron expuestos a un enfermo de covid-19 pero son asintomáticos, para poder retomar la normalidad en los centros escolares. Debido a ese requisito, en la actualidad miles de niños en todo el país están en estos momentos en aislamiento por haber estado en contacto con algún positivo, lo que mantiene a clases enteras confinadas. Pese a su rápida campaña de vacunación, que incluye ya una cuarta dosis para mayores de 60 años, inmunodeprimidos y sanitarios, la inoculación de niños no avanza con fluidez en Israel, y solo el 24 % de la población de entre 5 y 11 años tiene al menos una dosis de la vacuna y el 12 % las dos. "Estimamos que nos estamos acercando al pico de morbilidad en los próximos días y sucederá esta semana si no es ahora", señaló hoy Eran Segal, biólogo computacional del Instituto de Ciencias Weizmann y uno de los principales asesores del gabinete de coronavirus, a Army Radio, la emisora oficial del Ejército. Para controlar mejor este nuevo brote, el Gobierno israelí anunció ayer la distribución gratuita de hasta 30 millones de test de antígenos a la ciudadanía, sobre todo en escuelas, hospitales y residencias de ancianos. "El Gobierno está buscando todas las formas de ayudar a los ciudadanos de Israel a superar la ola de ómicron (...) En lugar de bloqueos, estamos trabajando para encontrar soluciones a fin de mantener la economía funcionando como sea posible y superar juntos lo peor de la ola", indicó ayer el primer ministro, Naftali Benet, al anunciar el reparto de estos test gratis que comenzará la próxima semana. EFE sga/ah