Isaki Lacuesta y Carla Simón competirán por el Oso de Oro de la Berlinale

Berlín, 19 ene (EFE).- Los cineastas españoles Isaki Lacuesta y Carla Simón optarán al Oso de Oro en la 72 edición de la Berlinale, que arrancará el próximo 10 de febrero con "Peter von Kant", dirigida por el francés François Ozon. Lacuesta presentará "Un año, una noche", mientras que la también catalana Simón llegará con su segundo largometraje "Alcarràs" a la sección a competición, para la que ha sido seleccionada asimismo "Robe of gems", una coproducción de México, Argentina y Estados Unidos dirigida por Natalia López Gallardo. La encargada de abrir el festival "Peter von Kant", un tributo a Rainer Werner Fassbinder y su legendaria "Las amargas lágrimas de Petra von Kant", dirigido por Ozon e interpretado por Denis Ménochet, Isabelle Adjani y Hanna Schygulla. Asimismo competirán la francesa Claire Denis, con "Avec amour et acharnament", interpretado por Juliette Binoche y Vicent Lindon, mientras que Estados Unidos estará presente en la sección a concurso con "Call Jane", dirigida por Phyllis Nagy y con Elizabeth Banks y Sigourney Weaver en sus papeles protagonistas. El italiano Paolo Taviani acudirá con "Leonora addio", su primer filme sin su hermano Vittorio, según destacó el codirector de la Berlinale, Carlo Chatrian, al presentar las 18 películas incluidas en la sección a competición de esta edición. El coreano Hong Sangsoo volverá a este festival con "The novelist's film", mientras que el alemán Andreas Dresen, otro habitual en ediciones anteriores, presentará "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush", una película basada en el caso real de un germano-turco que acabó preso en Guantánamo. Chatrian presentó el programa de la Berlinale junto a la codirectora, Mariette Rissenbeek, en una intervención virtual. Ambos se felicitaron por el regreso al festival de forma presencial, después de que en 2021 quedara en lo meramente digital por imperativo de la pandemia. El coronavirus y la expansión en Alemania de la variante ómicron obligará celebrar esta edición, sin embargo, bajo fuertes restricciones. De las diez jornadas habituales para la sección oficial se pasará a solo seis, mientras que el acceso a las salas solo será posible para vacunados con la pauta completa y con un test negativo reciente. EFE egw-gc/ess