Irán continuará luchando por el fin de las sanciones estadounidenses

Moscú, 19 ene (EFE).- El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, afirmó hoy que las sanciones impuestas por Estados Unidos no detendrán el desarrollo de su país y aseguró que Teherán continuará luchando por el levantamiento de estas medidas restrictivas. "Llevamos más de 40 años enfrentándonos a los estadounidenses. Y jamás detendremos el progreso y el desarrollo del país debido a sanciones y amenazas. Ahora nos esforzamos para que las sanciones sean derogadas", afirmó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante su primera visita a Moscú tras ser investido como presidente. El mandatario iraní equiparó a su país con Rusia, al señalar que ambas naciones enfrentan sanciones unilaterales de Occidente y, en especial, de EEUU y afirmó que "Teherán y Moscú pueden crear una sinergía en la interacción entre ambos países". En ese sentido, Raisí abogó por "relaciones estables" entre Irán y Rusia y señalo que ambos países pueden profundizar su interacción en los campos de la economía, el comercio, la política y la cultura en beneficio de ambas partes. "Queremos que nuestras relaciones con Rusia sean fuertes y abarquen diferentes campos. Estas relaciones no serán ni breves ni coyunturales, sino constantes y estratégicas", insistió. Para ello, entregó a la parte rusa una propuesta de cooperación estratégica entre ambos países para los próximos 20 años, al señalar que Teherán no está satisfecho con el nivel actual de las relaciones y comercio con Moscú y que aspira a acercarse más a Rusia. Por su parte, el mandatario ruso, separado de Raisí por una larga mesa para mantener la distancia sanitaria, celebró la visita de su homólogo a Moscú en las actuales condiciones, cuando el número de contagios de coronavirus se ha disparado en Rusia. "Inmediatamente después de su investidura establecimos un contacto permanente, pero por supuesto ni las vídeoconferencias ni las llamadas telefónicas pueden sustituir la comunicación personal, incluso una como esta", dijo. Putin expresó su interés de conversar con Raisí sobre temas como la situación en Afganistán, la cooperación militar en Siria y, en particular, sobre la posición de Teherán respecto al acuerdo nuclear iraní.