Irán afirma que los bombardeos no son la solución para la crisis de Yemen

Teherán, 19 ene (EFE).- El Gobierno de Irán afirmó este miércoles que los bombardeos no solucionarán la crisis de Yemen. Esta fue su reacción tras los ataques de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que ha causado al menos 14 muertos y once heridos. “El asedio y los bombardeos no son la solución a la crisis yemení, y ese tipo de acciones incrementará la tensión en la región”, afirmó en un comunicado el portavoz de Exteriores iraní, Said Jatibzade. El diplomático remarcó que Teherán “siempre ha apoyado soluciones políticas” para acabar con el asedio a Yemen, la guerra, y la interferencia en los asuntos internos del país. Las declaraciones del portavoz de Exteriores de Irán llegan tras el mayor ataque de la coalición saudí en Saná desde 2017, que comenzó el lunes y continuaban este miércoles con al menos 14 muertos. Los aviones de la alianza que interviene en el Yemen desde 2015 bombardearon la capital, controlada por los hutíes, respaldados por Irán, y tuvieron como objetivo la casa de un oficial afiliado a los rebeldes, el general de brigada Abdullah Qassim al Junaid, exdirector de la Academia de la Fuerza Aérea, que resultó muerto. Los bombardeos contra la capital yemení se producen después de dos ataques efectuados el lunes contra el Aeropuerto Internacional y una zona industrial de Abu Dabi, que causaron al menos tres muertos y seis heridos en esta última, todos ellos trabajadores de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC). Los hutíes habían amenazado días antes con tomar represalias contra el país por respaldar a una fuerza paramilitar en la guerra del Yemen que consiguió arrebatar a los insurgentes una estratégica provincia, lo que fue considerado una de las mayores conquistas del bando gubernamental en los últimos años. EFE jlr/fp