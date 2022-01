Giovanni Moreno es presentado como principal refuerzo de Atlético Nacional

Medellín (Colombia), 18 ene (EFE).- El centrocampista colombiano Giovanni Moreno, quien jugó durante casi una década en China, fue presentado este martes como principal refuerzo de Atlético Nacional, cuya gran desafío en 2022 es la disputa de la Copa Libertadores. Moreno terminó su vínculo con el Shangai Shenhua, al que llegó en 2012 para jugar por diez temporadas, y optó por regresar a su país con el deseo de ganar títulos con la formación verdiblanca de Medellín. "Traemos a un jugador con una capacidad técnica sobresaliente, un talento excepcional que ya pudimos disfrutar en una época en Atlético Nacional y que ahora viene con unos años experiencia y con mucha hambre para conseguir títulos y triunfos para el club", expresó el presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez. Moreno, oriundo del municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia (noroeste), vuelve al club, del que ya hizo parte entre 2008 y 2010 para luego pasar a las filas del Racing argentino. 'Gio' fue pretendido en varias ocasiones por Atlético Nacional, especialmente en la temporada 2018 cuando el argentino Jorge Almirón asumió como entrenador, pero esa posibilidad solo se consolidó cuatro años después con el colombiano Alejandro Restrepo como técnico. "Estoy feliz. No hay otra palabra para describir esto. Tenía muchas ganas de estar acá. Se especuló mucho durante todo este tiempo con mi regreso. Es verdad que en años anteriores existió la posibilidad, pero nunca fue tan cercana como esta", declaró el creativo. El jugador de 35 años debutó como profesional en Envigado. Disputó la Champions League de Asia con Shanghai Shenhua, y ganó la Copa China en 2017 y 2019. El centrocampista dijo hoy que decidió regresar para conseguir títulos con el equipo más ganador de Colombia. "Mi sueño ahora y lo que deseo es ganar con Atlético Nacional. Es lo que me importa", afirmó en su presentación. 'Gio' firmó un contrato por seis meses con la posibilidad de ampliarlo a un año si su equipo avanza a instancias decisivas en la Copa Libertadores. Atlético Nacional comenzará su participación en este certamen, que ganó en 1989 y 2016, el 24 de febrero en la Fase 2, en la que se enfrentará con el ganador de la llave entre los peruanos de la Universidad César Vallejo y el Olimpia paraguayo. "Si tenemos la posibilidad de jugar la Copa y avanzar, no voy a dejar esa oportunidad de estar ahí. Mi cabeza está en toda la temporada, todo el año", afirmó. Moreno dijo que pretendía regresar al Atlético Nacional al lado de su compatriota Edwin Cardona, que continuará su carrera en Argentina. Atlético Nacional también fichó para la temporada a los volantes Alexander Mejía, Jhon Duque y Daniel Mantilla y al lateral izquierdo Álvaro Angulo. EFE jps/ime/hbr (foto)