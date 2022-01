Gento, una despedida a la altura de su grandeza

Madrid, 19 ene (EFE).- Enterrado ya en su Cantabria natal, los restos de Paco Gento descansan en Guarnizo, una pedanía del municipio de El Astillero donde el histórico extremo del Real Madrid reposará después de recibir una despedida a la altura de su grandeza. Un día después de su fallecimiento, los reconocimientos hacia la figura de Gento no dejaron de sucederse durante todo este miércoles. El núcleo más potente llegó desde el estadio Santiago Bernabéu, donde se instaló su capilla ardiente y por donde fueron desfilando personalidades del mundo del fútbol para dar su último adiós al único hombre en la tierra que ha ganado seis Copas de Europa. Una de ellas fue el presidente del Barcelona, Joan Laporta. En representación de su máximo rival en los años que su carrera en el Real Madrid (1953-1971), Laporta mostró su elegancia a la hora de valorar las cualidades de un jugador único en la historia del fútbol. "Mi más sentido pésame a la familia madridista. Era un hombre sencillo, que tenía un punto de socarrón, era mucho más joven que él y aprendí mucho de cómo se debe llevar la rivalidad y más allá de que seamos dos clubes que competimos para ganar en las mismas competiciones casi siempre por encima de todo están las personas. Fue una gran experiencia haberlo conocido", dijo Laporta en declaraciones a Real Madrid Televisión. Laporta sucedió al presidente del otro gran rival de Gento, el Atlético de Madrid, que en la figura de Enrique Cerezo apareció 24 horas antes por la capilla ardiente del jugador del Real Madrid para asegurar, entre otras cosas, que la muerte de Gento, "mejor persona que jugador", ha supuesto una "gran perdida" para el mundo del fútbol. Fuera del mundo del deporte, las condolencias también llegaron este miércoles desde la casa real. Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, rememoraron a Gento a través de un telegrama remitido al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. "Con gran tristeza hemos conocido la noticia del fallecimiento de Paco Gento y queremos enviar nuestro sentido pésame y apoyo a su esposa Mari Luz, a sus hijos Francisco y Julio y a toda su familia, así como trasladar nuestra cercanía al club que ha presidido honoríficamente desde 2016", subrayaron los reyes de España. Jugadores en activo como el croata Luka Modric también hizo acto de presencia este miércoles en la capilla ardiente de Gento. El "mago" del Real Madrid acudió tras el entrenamiento y ensalzó la figura de Gento como "leyenda" y declaró que el madridismo y el fútbol sufrieron "una gran perdida". "Es un día triste, lo vamos a recordar siempre", añadió. Futbolista en otra etapa del Real Madrid, José Antonio Camacho también tuvo palabras de recuerdo para Gento, con quien estuvo a punto de coincidir en el conjunto blanco. Gento se retiró después del curso 1970/71 y Camacho llegó en el 1973/74. El que también fuera entrenador del Real Madrid, tuvo palabras de recuerdo para el mito blanco. "Gento ha sido uno de los hombres más importantes que ha tenido la historia del Real Madrid. Era el más humilde. Son esas características que el Real Madrid nos ha inculcado a todos los que hemos pasado por esta casa y no se puede pedir más. Era el más grande y el más humilde", dijo el exfutbolista murciano. El entrenador de la sección de baloncesto, Pablo Laso, también se acordó de Gento en su rueda de prensa posterior al choque que disputará frente al Alba Berlín: "Para todos los madridistas están siendo unos días tristes por el fallecimiento de nuestro presidente de honor, de Gento, algo que nos ha dejado a todos un poco de esa manera. Desearle a la familia, darles un abrazo", dijo. El ex presidente del Real Madrid Ramón Calderón acudió a la capilla ardiente para dar el último adiós a Gento y recordó que era una leyenda a quien era "una delicia" ver correr por la banda. Carlo Ancelotti, técnico blanco, se unió a la catarata de halagos hacia el extremo merengue: "Es una figura irrepetible", afirmó antes de iniciar su rueda de prensa. Angel Iribar, ex portero del Athletic, de la selección española y rival de Gento durante casi una década, también acudió a la capilla ardiente del ex futbolista del Real Madrid. Desde el Santiago Bernabéu, afirmó estar muy "apenado y triste" y apuntó que fue un "honor" tenerle como rival. El técnico del Getafe Quique Sánchez Flores, ex jugador del Real Madrid e hijo de Isidro Sánchez, ex compañero de Gento, destacó el carácter "afable y muy cercano de una figura del fútbol". Y, David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), destacó desde la capilla ardiente de Gento que era "un magnífico ejemplo de los valores del Real Madrid". Laporta, Ancelotti, Quique, Aganzo, Iribar, Calderón, los reyes de España o Modric marcaron el paso de las despedidas que sucedieron a las del día anterior de otros nombres relevantes del mundo del fútbol o de la política como Vicente Del Bosque, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Pelé, José Manuel Franco (presidente del CSD), Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Miquel Iceta (ministro de Cultura y Deportes) o instituciones como la RFEF, la UEFA o la FIFA. Nadie se olvidó de Gento, que tuvo un último adiós a la altura de su grandeza. Cerca de las 13:20 horas, el coche fúnebre con los restos mortales del hombre que ganó 24 títulos en el Real Madrid abandonó el estadio Santiago Bernabéu entre los aplausos de los aficionados que esperaron su partida hacia Cantabria. Hasta Guarnizo, su localidad natal, se desplazaron en representación del Real Madrid el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, el director de Relaciones Institucionales Emilio Butragueño y el ex jugador José Martínez "Pirri". Juntos, despidieron a uno de los jugadores más grandes de la historia del club blanco, que ya descansa en el lugar donde dio sus primeras carreras. EFE jjl/jl