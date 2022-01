Friburgo y Union Berlín completan la lista de clasificados para los cuartos

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El Friburgo y el Union Berlín completaron la nómina de equipos clasificados para los cuartos de final de la Copa de Alemania de fútbol, tras imponerse este miércoles en los octavos de final, disputados a partido único, al Hoffenheim y al Hertha Berlín, respectivamente. En el caso del Friburgo, el triunfo tuvo un nombre propio, el del centrocampista italiano Vincenzo Grifo, que firmó un doblete en la victoria (1-4) de los de Christian Streich en el campo del Hoffenheim. Si Grifo acaparó todos los focos en el PreZero Arena, en el duelo berlinés entre el Hertha y el Unión el protagonismo recayó en el delantero Andreas Voglsammer, que abrió el triunfo (2-3) para el Unio Berlín tras enviar a las redes a los once minutos con un acrobático remate un centro de Max Krause. Un Voglsammer que volvió a tener un papel protagonista en el segundo tanto visitante tras ver como el central Niklas Stark anotaba a los 50 minutos el 0-2 en propia puerta, al intentar evitar que el delantero completamente solo un pase de Levin Oztunali. No fue el único tanto en propia meta en el Olímpico de Berlín, ya que el Herha recortó distancias (1-2) a los 54 minutos con un autogol de Rani Khedira, hermano del exjugador del Real Madrid Sami Khedira. Pero el Unión Berlín no tardó en volver a ampliar su ventaja en el marcador por medio de central Robin Knoche, que estableció un minuto más tarde, en el 55, el 1-3 al rematar una falta lateral botada por Bastian Oczipka, que ya hizo estéril el postrero tanto de Suat Serder para los locales, que firmó el definitivo 2-3 en el tiempo de prolongación. EFE jv/arh