Expertos del Gobierno cubano estiman que el país alcanzó pico de contagios

La Habana, 19 ene (EFE).- Los expertos que aconsejan al Gobierno de Cuba estiman que el país podría haber alcanzado el pico de la actual ola de la covid-19, afirmó este miércoles el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. "El país está controlando la epidemia de la covid-19 y ha entrado en una meseta de casos diarios para empezar a descender en las próximas semanas", destacó Díaz-Canel en su perfil de Twitter. El mandatario se pronunció así luego de su reunión este martes en el Palacio de la Revolución con matemáticos y epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública (Minsap) para una rutinaria evaluación del avance de la pandemia en la isla. En un comunicado de la Presidencia se añadió que, para los expertos, la situación epidemiológica en Cuba sigue siendo "compleja" pese a que el número de nuevos contagios diarios se ha estabilizado en los últimos días. Los asesores del Minsap consideran asimismo que la variante ómicron continúa su expansión en Cuba y es ya la variante prevalente, lo que ha elevado el número de infecciones en las últimas semanas pero por el momento no de forma proporcional el de ingresos hospitalarios y muertes. De acuerdo con el parte del Minsap de este miércoles, hay un total de 17.312 casos activos y 37.762 personas ingresadas en el hospital por cuadros sospechosos no confirmados. De todos ellos, solo hay 42 pacientes en cuidados intensivos. El aumento de positivos no ha llegado a las cifras máximas de la ola registrada entre julio y agosto de 2021, cuando se rebasaron los 9.000 contagios diarios y se rozó el centenar de muertes por día. Los datos oficiales muestran que más del 87 % de los 11,2 millones de habitantes ha completado el esquema de inmunización con las vacunas de fabricación local Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. Por otro lado, la Presidencia destacó en su comunicado que la vacuna por vía nasal Mambisa se encuentra en dos estudios clínicos en fase 2 y que, al concluir esta etapa, se presentará a la autoridad reguladora de medicamentos para obtener su autorización para uso de emergencia. Cuba no integra el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) creado para acceder a las vacunas contra la covid-19, ni tampoco las compró en el mercado internacional.