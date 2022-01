Expertos abogan por la unidad de América Latina ante las reformas fiscales

Madrid, 19 ene (EFE).- América Latina es una región muy heterogénea con problemas muy diversos, pero debe empezar a tener una perspectiva conjunta sobre las reformas fiscales internacionales, como la recientemente llevada a cabo por el presidente estadounidense, Joe Biden, según indicaron este miércoles expertos en ese área reunidos en la Casa de América de Madrid. Organizado por la Fundación Alternativas, los asistentes a este foro reflexionaron sobre las consecuencias de las medidas fiscales estadounidenses en su propio país, Europa y Latinoamérica. Entre las reformas adoptadas por Biden está la tasa obligatoria del 15% sobre los ingresos residuales de las grandes empresas, incluyendo los beneficios obtenidos en todo el mundo. Esta reforma, fue acordada no solo en los Estados Unidos, sino que se llegó a un acuerdo internacional en el G20 para que este impuesto sea global, un acuerdo histórico que dificulta la ocultación de bienes en paraísos fiscales, destacaron los participantes en el foro. Sin embargo, uno de los principales problemas que destacaron los expertos es la asimetría entre las economías desarrolladas, como la estadounidense y las europeas, en contraposición a las economías emergentes de Latinoamérica, que no pueden competir de la misma forma frente a la crisis derivada del coronavirus, así como a la inflación, la deuda o la desigualdad, declararon los expertos. Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) destacó que toda la región de Latinoamérica debía cooperar en las diferentes organizaciones, tratados y acuerdos internacionales para reunir más fuerza y ejercer más presión. “Nuestra región, pienso que debe entender mejor cómo actuar de conjunto. Me parece que no estamos actuando con una sola voz, cada quien pelea a su manera, incluso en el G20, los tres países, México, Argentina y Brasil no pelean juntos” , dijo. Bárcenas argumentó que la reforma de Biden es insuficiente para solucionar los problemas fiscales y económicos de Latinoamérica, y que las medidas van a beneficiar a los países con monedas más fuertes y economías más potentes como las de Europa y Estados Unidos. Pero cree que, si el impuesto fuese del 25% en lugar del 15%, y que, si afectasen a un número mayor de empresas, las consecuencias internacionales derivadas del acuerdo serían más igualitarias. También se mostró proclive a mejorar las alianzas con Europa en materia de tecnología, Agenda Verde, inversiones, cooperación y desigualdad, ya que actualmente, China y Estados Unidos son los dos países que se reparten las relaciones más importantes con los países del centro y sur de América. “Creo que la alianza entre Europa y América Latina es esencial, porque si no, lo que está sucediendo es que hay una América latina dividida que se va más hacia Estados Unidos, y otra que se va hacia China", señaló. A pesar de todo, los conferenciantes destacaron la importancia histórica en el plano internacional sobre un acuerdo fiscal que llevaba gestándose durante ocho años, y que consideran, el inicio de un acuerdo final que sea más justo y que permita recaudar más dinero. Como concluyó Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional, es mejor tener un acuerdo, aunque no sea el óptimo, que no tener ninguno. EFE jfr/ajs/vh Ounioún acuerdo. EFE jfr/ajs/vh