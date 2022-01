Exilio tilda de error iniciar revocatorio a Maduro porque le da legitimidad

Miami, 18 ene (EFE).- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en Exilio (Veppex) rechazó este martes la idea de convocar un posible referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, al considerar que le da legitimidad. "No se puede revocar lo que no tiene ningún tipo de legalidad y es un planteamiento completamente absurdo", señaló en un comunicado José Antonio Colina, presidente de Veppex, con sede en Miami. El lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela informó de que aprobó tres solicitudes impulsadas por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta en conjunto con el Comité de la Democracia Nacional como Internacional. Para Veppex, estas organizaciones "están reconociendo a Nicolás Maduro como legítimo y es un completo error caer en el juego de la tiranía que busca legitimarse por cualquier medio". El CNE explicó que la eventual activación de este proceso requerirá que el 20 % de los inscritos en el registro electoral del país manifiesten "su voluntad", ratificada con sus firmas. "Es triste y lamentable que se haya pasado del 'cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres' a revocar a alguien que es completamente ilegítimo aunque de facto esté ejerciendo el poder", subrayó Colina en un comunicado. Manifestó que envía un mensaje contradictorio a la comunidad internacional y ayuda a que "Maduro sea reconocido como legítimo, porque no se puede revocar lo que no tiene legitimidad". Maduro fue elegido en unos comicios presidenciales adelantados a mayo de 2018 y juró su segundo mandato (2019-2025) ante la extinta Asamblea Nacional Constituyente el 24 de ese mismo mes, pero también volvió a hacerlo el 10 de enero de 2019 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La carta magna venezolana establece que el presidente debe tomar juramento el 10 de enero del año en que empieza su período de mandato, pero ante el Parlamento. Maduro no juró ante el Parlamento por un supuesto "desacato" del ente Legislativo al TSJ. En este sentido, el portavoz de Mover Nelson Chitty La Roche explicó que han presentado ante el CNE "un reclamo ciudadano" ya que siguen esperando "que se presente el calendario para iniciar los mecanismos, el protocolo, que conduce a la activación del referéndum revocatorio". EFE ims/gcf