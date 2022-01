Ciudad del Vaticano, 19 ene (EFE).- El papa Francisco recordó hoy a los presos y presas y pidió que no haya condenas "que no dejen una ventana de esperanza", durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI. El pontífice recordó en su catequesis "a una nuestros hermanos y a nuestras hermanas que están en la cárcel" y aunque señaló que "es justo que quien se ha equivocado pague por su error, es igualmente justo que quien se ha equivocado pueda redimirse del propio error". Por ello, argumentó que "no puede haber condenas sin una ventana de esperanza" y pidió a los fieles que piensen en los presos "para que encuentren a través de esa ventana de esperanza una salida para una vida mejor". El papa siempre se ha expresado completamente en contra no sólo de la pena de muerte, sino también de la cadena perpetua al considerarla "una sentencia a muerte escondida". Francisco apareció en la audiencia general sin mascarilla y así saludo a los varios cientos de fieles presentes, quienes sí están obligados a llevar una mascarilla del tipo FPP2. Este martes el Vaticano informó de que tanto el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, como su "número dos", Edgar Peña Parra, eran positivos al coronavirus. EFE ccg/mr/ig (vídeo)(foto)