El Festival de Cine de Miami premiará al compositor chileno Tapia de Veer

Miami, 19 ene (EFE).- El festival de cine de Miami premiará en su próxima edición a celebrarse en esta ciudad del sur de Florida (EE.UU.) entre el 4 y el 13 de marzo al compositor chileno Cristobal Tapia de Veer, informó este miércoles la organización del evento. El compositor, responsable entre otros de la partitura de la serie limitada de HBO "The White Lotus", recibirá el galardón Art of Light que concede este festival organizado por el Miami Dade College (MDC, en inglés) y que este año se desarrollará de forma presencial. El premio, que el año pasado se entregó a los actores Aldis Hodge y Andra Day, así como al director de fotografía Joshua James Richards, se otorga a aquellos cineastas y artistas "cuyo trabajo ejemplar ilumina nuevas maravillas sobre la constante evolución de las películas", de acuerdo a un comunicado del festival. Ganador de múltiples premios, incluido un Bafta, y radicado en la canadiense Montreal, Cristóbal Tapia de Veer "es reconocido por crear algunas de las bandas sonoras más memorables del entretenimiento moderno", entre las que se incluyen la serie "Black Mirror", agregó la nota. Su currículum incluye además la serie "The Third Day", protagonizada por Jude Law y Naomie Harris, y que le mereció una segunda nominación a los británicos Bafta; así como la serie de Amazon producida por Jordan Peele "Hunters", con Al Pacino y que le granjeó un premio de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, en inglés). "La música es un acompañante esencial en el entretenimiento, intensificando la acción en la pantalla así como las emociones que siente el público, y el arte de Cristóbal Tapia de Veer nos recordó la vitalidad del trabajo del compositor en 2021", dijo en el comunicado el director ejecutivo del festival, Jaie Laplante. A diferencia de los dos últimos años, que fue virtual y luego híbrida, la próxima edición del Festival de Cine de Miami, la número 39, se celebrará de forma presencial en el mes de marzo. La programación completa del evento y lista de invitados se dará a conocer en una fecha posterior, tal como señaló hoy la organización. Plataforma en Estados Unidos para el cine de América Latina, España y Portugal, esta cita cinéfila recibe un promedio de 45.000 espectadores y asistentes a los diferentes eventos que organiza, además de más de 400 cineastas, productores, actores y profesionales de la industria. En los últimos cinco años, ha proyectado películas de más de 60 países, incluidos 300 estrenos mundiales, internacionales, norteamericanos, estadounidenses y de la costa este.