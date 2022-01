El euro, alrededor de 1,1350 dólares tras la subida de rentabilidad alemana

Fráncfort (Alemania), 19 ene (EFE).- El euro se ha mantenido este miércoles alrededor de los 1,1350 dólares tras los datos del mercado inmobiliario estadounidense y después de que la deuda alemana a diez años volviera a positivo en el mercado secundario por primera vez desde mayo de 2019. El euro se cambiaba hacia las 16.10 horas GMT a 1,1349 dólares, frente a los 1,1339 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1345 dólares. Los permisos de construcción subieron en EEUU en diciembre un 9,1 % y los inicios de construcción de viviendas aumentaron un 1,4 % en comparación con noviembre, aunque muchos analistas habían previsto una caída de ambos. La rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense a diez años subió al 1,90 % porque se espera que la Reserva Federal estadounidense (Fed) suba los tipos de interés más rápidamente de lo previsto para frenar la inflación del 7 % en EEUU, algo que debilita al euro. La subida de la rentabilidad en el mercado de bonos soberanos estadounidense ha impulsado la rentabilidad de la deuda soberana alemana a positivo por primera vez desde mayo de 2019 La inflación alcanzó en 2021 en Alemania el 3,1 %, en el Reino Unido llegó en diciembre al 5,4 %, cifras récord desde hace treinta años y que han alentado las apuestas por subidas de los tipos de interés no sólo en EEUU. No obstante, el BCE aseguró en diciembre que pondrá fin a estas compras de bonos a finales de marzo de 2022 y que este año no se darán las condiciones para subir los tipos de interés. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1319 y 1,1354 dólares. EFE aia/vh