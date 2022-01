El Estrasburgo se instala en Europa y el Lille recupera el pulso

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- Con un tanto de Kevin Gameiro, el Estrasburgo ganó 0-2 al Clermont y se instaló en puestos europeos en una jornada de la Ligue 1 en la que de disputaron partidos aplazados con victoria del Lille sobre el Lorient (3-1) con la que recuperó impulso en su escalada continental. El Estrasburgo se mantiene arriba en la clasificación después de acumular su quinta victoria en los últimos seis partidos. Es cuarto, a sólo un par de puntos del Olympique Marsella y a cuatro del Niza, que marca el limite de la clasificación directa para la Liga de Campeones. En esta ocasión no tuvo piedad de uno de los equipos que pelean por no descender. El Clermont, al borde del abismo de la Ligue 2, desaprovechó una oportunidad de oro para distanciarse del Lorient, último equipo que perdería la categoría si terminase la temporada en estos momentos. Kevin Gameiro se encargó de abrir el camino hacia la victoria de su equipo con un tanto importante al filo del descanso. Con una vaselina, encarriló el choque para sus compañeros, atascados ante la tela de araña defensiva que tejió el Clermont. En la segunda parte, los intentos para empatar del rival del Estrasburgo fueron estériles y, en un golpe de suerte, a falta de trece minutos, Cedric Hountondji se marcó un gol en propia meta que definitivamente dio los tres puntos a un equipo que va para arriba como un cohete. Mientras, el Lille, vivió una jornada plácida frente al Lorient. El antepenúltimo de la clasificación no fue rival para un equipo que necesitaba ganar después de empatar frente al Marsella el pasado fin de semana. Si el vigente campeón quiere estar en Europa la próxima temporada, ya no se puede permitir muchos fallos. En apenas media hora, en la que marcaron Isaac Lihadji, Moritz Jenz (en propia meta) y Reinildo Mandava, el Lille solventó una victoria que en la segunda parte adornaría Sambou Soumano con un tanto estéril para el Lorient en el tiempo añadido. El Lille,a dos puntos de Europa, aún tiene opciones continentales. En el otro partido aplazado de la jornada, el Troyes sorprendió al Montpellier y dio un gran salto de calidad en su objetivo por eludir el descenso. En un duelo marcado por la expulsión de Teji Savanier a falta de media hora para el final, Xavier Chavalerin dio los tres puntos al Troyes con un gran disparo desde dentro del área en el último tramo. El acierto de Chavalerin condenó al Montpellier a ocupar un hueco en el centro de la tabla, aunque está a sólo dos puntos del último puesto europeo. Por contra, el Troyes abandonó las plazas de descenso que ahora ocupan el Saint Etienne, el Girondins y el Lorient. EFE jjl/jl