El déficit fiscal de Perú baja de 8,9 % a 2,6 % del PIB en 2021

Lima, 19 ene (EFE).- El déficit fiscal anual peruano bajó del 8,9 % del producto interno bruto (PIB) de 2020 a 2,6 % en 2021, informó este miércoles el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El ente emisor detalló que esto se debió, principalmente, al aumento de los ingresos tributarios del Gobierno nacional, por efecto de la recuperación de la actividad económica, una coyuntura internacional favorable y el registro de ingresos extraordinarios por pagos de deudas tributarias por acciones de fiscalización. En ese sentido, el aumento de los ingresos corrientes del Gobierno en 43,3 % en relación a 2020, y 20,6 % respecto a 2019, fue explicado en gran parte por los ingresos tributarios, que se incrementaron en 49,9 y 25,9 % en relación a 2020 y 2019, respectivamente. Esto se tradujo en un aumento del ratio de ingresos corrientes del Gobierno general a PIB de 17,8 a 21,1 % entre 2020 y 2021. El BCRP agregó que los gastos no financieros del Gobierno general aumentaron en 9,4 % entre 2020 y 2021 (con 25,7 % entre 2019 y 2021), en los tres niveles de gobierno. Esto se dio, principalmente, en el gasto en formación bruta de capital, y en bienes y servicios para enfrentar la emergencia sanitaria, que fue compensado en parte por el menor nivel de transferencias a los hogares. Dado el crecimiento estimado del PIB nominal, el ratio gasto no financiero del gobierno general a PIB disminuyó de 24,7 a 22,3 %. En diciembre de 2021, el sector público no financiero registró un déficit de 14.655 millones de soles (unos 3.663 millones de dólares), una cifra menor en 5.494 millones de soles (1.373 millones de dólares) a la registrada en el mismo mes de 2020 (20.149 millones de soles o 5.037 millones de dólares). Esto se explicó, principalmente, por el aumento de los ingresos corrientes y en menor medida la disminución de los gastos no financieros del Gobierno general. Los ingresos corrientes aumentaron en 22,2 y 34,7 % respecto a diciembre de 2020 y 2019, respectivamente, en particular por los mayores ingresos tributarios (44,8 y 44 % respecto a 2020 y 2019). Esto se debió a la mayor recaudación por impuesto general a las ventas (IGV), principalmente a las importaciones, por el impuesto a la renta de personas jurídicas y el Impuesto Especial a la Minería (IEM). También, a los mayores ingresos por regularización del impuesto a la renta y multas, que registran el pago de una deuda tributaria de una empresa minera. El BCRP añadió que los gastos no financieros disminuyeron en 4,5 % entre diciembre de 2020 y 2021 (con un aumento de 35,3 % respecto a diciembre de 2019), por tercer mes consecutivo, en los sectores de gasto corriente y formación bruta de capital. EFE dub/rrt