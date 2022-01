El argentino Nicolás Freire quiere un buen final de película para Pumas

México, 19 ene (EFE).- El defensa argentino de los Pumas Nicolás Freire elogió este miércoles el comienzo de su equipo en el torneo Clausura mexicano, con dos victorias en igual número de salidas, pero advirtió que en el fútbol como en el cine lo importante es cómo termina la historia. "No importa cómo empieza la película, sino como termina. Ojalá estos seis puntos nos den la fuerza, la confianza, la estabilidad para lo que resta del torneo. Lo más difícil es la regularidad, es el desafío por el momento", dijo el central. El equipo del entrenador argentino Andrés Lillini suma dos triunfos en el comienzo del torneo Clausura y lidera además con una producción de ocho goles y dolo uno en contra. "Si hubiéramos hecho un análisis de pretemporada, nadie hubiera imaginado esta situación tan buena para nosotros; se está disfrutando, en base al trabajo del torneo pasado, después de un descanso, seguimos trabajando y el grupo está muy motivado", indicó. El sudamericano reconoció que al torneo le falta mucho y el grupo debe ir partido a partido con humildad a partir del próximo domingo, cuando recibirán a los Tigres UANL, finalistas del pasado Mundial de clubes y uno de los equipos marcados como favoritos. "Ellos no han ganado y van a venir con su jerarquía a intentar hacerlo. Van a tratar de ganar los tres puntos, tienen jugadores de mucha trayectoria y nosotros debemos contrarrestar", indicó. Recuperado de una lesión muscular que lo dejo fuera de la cancha en el inicio del campeonato, Nicolás Freire está señalado para ser el líder de la zaga de los Pumas. El jugador acaba de extender su contrato por tres años y explicó que, después de eso, la meta es salir campeón. "La renovación es el paso más importante en mi carrera, estoy contento de las cosas lindas que me han empezado a pasar más allá de la lesión. El próximo objetivo personal y grupal es lo que todos soñamos", agregó. El defensor destacó la competencia interna en los Pumas y elogió que este aderezada con jóvenes formados en el equipo, lo cual ayudará a crecer al grupo. "Es una competencia interna linda, con chicos de cantera y debemos seguir por ese camino", concluyó.