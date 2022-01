El 41 % de colombianos solo tiene ingresos para sobrevivir, según estudio

Bogotá, 19 ene (EFE).- Cuatro de cada diez colombianos solo recibe ingresos que cubren los gastos necesarios para sobrevivir y más de la mitad están retrasados en sus obligaciones financieras, según mostró un estudio sobre bienestar financiero en Colombia publicado este miércoles. El 41 % de las personas declara tener solo los ingresos justos para su supervivencia y el 41,2 % dice estar preocupado o muy preocupado porque el dinero no alcance. Así se rescata del estudio "Transacciones en línea y bienestar financiero en Colombia", basado en una encuesta a 3.721 adultos realizada por Banca de las Oportunidades, un programa del Gobierno colombiano para la inclusión financiera. El índice de bienestar financiero de los colombianos, según este estudio, se sitúa, a pesar de estos datos, en un nivel medio, con un 49,8 en una escala en la que 14 es el nivel más bajo y 95 el más alto. De esta forma, el 22,5 % de los encuestados no podría hacer frente a un gasto imprevisto con sus actuales ingresos y el 40,3 % aseguró que hacer un regalo supone una "enorme carga para sus gastos mensuales". "Se destaca que las personas entre 18 y 24 años y los hombres alcanzan mayores niveles de bienestar financiero", subraya Banca de las Oportunidades. Este "bienestar financiero" también aumenta para quienes han completado grados escolares, sobre todo si tienen títulos universitarios. Vivir en una zona rural o no tener carga familiar también da mayor bienestar financiero, así como lo tienen quienes realizan transacciones financieras en línea. En esta última línea, el informe asegura que la pandemia redujo diez puntos porcentuales las personas que prefieren usar efectivo por encima de pagos con tarjeta o con dinero móvil, que antes de 2020 estaban en un 88,4 %.