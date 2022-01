Crudo alcanza nuevo máximo de siete años por perspectivas AIE

(Bloomberg) -- El petróleo subió al nivel más alto desde octubre de 2014 ya que la Agencia Internacional de Energía dijo que el mercado parecía más ajustado de lo que se pensaba anteriormente, con una demanda que demuestra ser resistente a ómicron.

El superávit de la oferta mundial se está reduciendo y la demanda de petróleo está en camino de alcanzar los niveles previos a la pandemia, según un informe de la AIE. La agencia también dijo que existe una brecha creciente entre los cambios en las reservas globales y los balances de oferta y demanda. Esa es otra indicación de que la producción podría ser más baja, o el consumo podría ser más alto de lo que estima el mercado, dijo.

Los futuros en Nueva York superaron los US$87 por barril previamente en la sesión después de que una explosión destruyera el martes un oleoducto clave que conecta Irak con Turquía. Sin embargo, la interrupción duró poco, y los precios se encontraban unos 50 centavos por debajo de su máximo de la sesión a media mañana, hora de Londres.

Los mercados petroleros se han ajustado en las últimas semanas debido a una demanda mayor a la esperada y a interrupciones en la producción en países de la OPEP+, incluida Libia, mientras que los compradores en Asia pagan primas fuertemente más altas por cargas al spot. El candente comienzo de año ha llevado a Goldman Sachs Group Inc. a impulsar sus pronósticos para el índice de referencia mundial Brent, pronosticando que el petróleo alcanzará los US$100 en el tercer trimestre. Las preocupaciones sobre el impacto de la variante ómicron del virus se han aliviado, las reservas mundiales se están reduciendo y los disturbios en el Medio Oriente vuelven a estar en el radar después de un ataque de un avión no tripulado sobre instalaciones petroleras en Emiratos Árabes Unidos.

El repunte del petróleo, sin embargo, plantea un desafío para las naciones consumidoras y los bancos centrales en su intento por controlar la inflación mientras respaldan el crecimiento mundial. La Casa Blanca planea continuar monitoreando los precios y mantener conversaciones con la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados según sea necesario, dijo el martes una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

