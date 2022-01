Vigo, 19 ene (EFE).-El argentino Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta de Vigo, destacó la importancia de sumar su segundo triunfo consecutivo en Balaídos frente al Atlético Osasuna. “Ganar en casa es importante para hacerse fuerte. Son tres puntos muy buenos ante un rival difícil, que salta líneas, que tiene muy trabajado el segundo balón, la pelota aérea. Hicimos un partido inteligente, casi no sufrimos después de hacer la diferencia”, manifestó en su comparecencia ante los periodistas. El técnico celeste eludió hablar de Europa, “sólo pienso en el partido de Sevilla”, y volvió a respaldar a su plantilla, a la que ya defendió de las críticas en la víspera del encuentro. “Creo que antes ya habíamos hecho muy buenos partidos. Hoy tuvimos un buen tramo, hicimos la diferencia y después no queríamos sufrir, queríamos dejar las líneas cortas, que no nos centraran. El equipo sabe a lo que juega y siempre intenta sostener una idea. A veces sale mejor y otras no, pero siempre lo intenta”.EFE. 1010153 dmg/jl