Costa Rica insta a Latinoamérica a dar el ejemplo con políticas ambientales

San José, 19 ene (EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, instó este miércoles a Latinoamérica a dar un ejemplo al mundo mediante la adopción de políticas ambientales y a la vez unirse para exigir a los grandes emisores que cumplan con los acuerdos internacionales en la materia. "América Latina no debe adoptar de manera tardía las políticas ambientales. Si somos de los países más afectados (por el cambio climático) tenemos que avanzar dando el ejemplo en materia ambiental pero demandando a los países emisores que cumplan con los acuerdos y eso se logra con el concierto de nuestras voces", expresó Alvarado en una intervención en el foro virtual de la Agenda Davos 2022. Alvarado puso como ejemplo la iniciativa conjunta entre Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, anunciada en la pasada cumbre ambiental, que pretende brindar mayor protección al corredor marino del Pacífico Este Tropical, de lo cual dijo sentirse "muy orgulloso". En el marco de ese acuerdo, Costa Rica amplió en diciembre pasado la zona protegida alrededor de la Isla del Coco con lo que alcanzó una protección del 30 % de sus océanos, mientras que Ecuador también incrementó la semana pasada la zona protegida alrededor de las Galápagos. "Para Costa Rica la política en materia ambiental es liderar con el ejemplo de que se pueden hacer las cosas", expresó Alvarado, cuyo país es reconocido internacionalmente por sus avances en la protección del medio ambiente. El mandatario también destacó el Plan Nacional de Descarbonización que, entre otras cosas, pretende eliminar el uso de combustibles fósiles a 2050, así como la producción eléctrica con energías que alcanza el 99 % y una iniciativa para utilizar los excedentes de esa energía para producir "hidrógeno verde" y exportarlo en un futuro cercano. "El tema ambiental no es algo de adorno. Es un tema esencial ya en el presente, pero más en el futuro cercano, porque va a ser demandado desde la inversión extranjera y los consumidores, que los países tengan cumplimientos en materia ambiental. No avanzar en esta dirección pondrá en riesgo los empleos", dijo. En la cita virtual del Foro de Davos, Alvarado y otros presidentes de la región señalaron retos y oportunidades de Latinoamérica. El presidente costarricense aseguró que avanzar en la vacunación "es la verdadera salida a la crisis sanitaria" causada por la pandemia de la covid-19 y lamentó que a pesar de que Latinoamérica es una de las regiones con mayor nivel de vacunación, las dosis no llegaron de la forma más rápida deseada debido al acaparamiento de los países ricos. Alvarado recordó que debido a la crisis desatada por la pandemia, los espacios fiscales de los países latinoamericanos "se han visto afectados", ante lo que hizo un llamado a llevar a cabo un "trabajo conjunto regional" para conseguir acceso al crédito en mejores condiciones, ya que "se ha castigado" a los países "desde ese punto de vista". "La solidaridad es por lo que tenemos que apostar y esa solidaridad en América Latina tiene que ver con una agenda común que trasciende ideologías", apuntó.